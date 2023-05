I commercialisti pesaresi raccolgono fondi per la Onlus Adamo. «Vicini a chi ha bisogno»

PESARO – I commercialisti di Pesaro accanto a chi ha bisogno. Una serata di beneficenza e raccolta fondi da destinare alla onlus Adamo, l’associazione di assistenza domiciliare agli ammalati oncologici. È stata voluta e organizzata dalla Fondazione dei commercialisti ed esperti contabili di Pesaro e Urbino e si è tenuta venerdì 19 maggio a Villa Rinalducci. Una nuova iniziativa di solidarietà (dopo la donazione di 25mila euro agli Ospedali Marche nord a marzo 2020 per l’emergenza Coronavirus e quella per il terremoto del 2016) che conferma la volontà dei professionisti pesaresi di rappresentare un ruolo sempre più da attori nel settore del sociale e a favore della collettività.

Ma prima dell’evento di beneficenza, i commercialisti ed esperti contabili si sono ritrovati a Fano nella sede della Pinacoteca San Domenico della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, per l’assemblea annuale di approvazione del bilancio, che avrà come ospite principale l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Dipartimento di economia società politica, nelle persone del rettore Giorgio Calcagnini e della presidente della scuola di economia Maria Francesca Cesaroni. «Un incontro, quello con l’università, – sottolinea il segretario Silvia Vaselli – che testimonia la nostra priorità di riservare uno spazio importante al futuro della nostra professione e ai giovani».

«L’evento benefico organizzato dalla Fondazione, con il patrocinio dell’Ordine, ha lo scopo di raccogliere fondi fra i colleghi per poter contribuire ad attività socialmente utili – interviene il presidente della Fondazione, Athos Lazzari – Come quella dell’onlus Adamo che da anni assiste, con grande professionalità e umanità, i malati oncologici. È a questa associazione che quest’anno abbiamo deciso di dare il nostro sostegno. Mi preme ricordare che, tra le varie iniziative della Fondazione, figura anche l’organizzazione della scuola praticanti in collaborazione con l’università di Urbino e alcune convenzioni con enti pubblici per fornire consulenze a persone bisognose».