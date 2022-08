Al via “Happennino, festival dell’entroterra”. Ecco gli eventi in 5 comuni del Pesarese

PESARO – Tre giorni sull’appennino marchigiano con Vasco Brondi, i Marlene Kuntz, Tlon, Maurizio Carucci, lo studio di architettura Cucinella e il naturalista Andrea Boscherini. In cinque comuni: Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Borgo Pace, Piobbico, Peglio. Tra le novità dell’edizione 2022 la “Scuola di Futuro”

Happennino è un Festival culturale e ambientale, per vocazione diffuso e multidisciplinare. Nato per rilanciare i luoghi dell’entroterra sotto il segno della cultura e della partecipazione, rappresenta un momento di incontro e racconto dell’entroterra, di chi lo vive e di chi lo tiene vivo. Ed è tutto pronto per l’edizione 2022 che si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 settembre. Il programma è denso di appuntamenti per tutti i gusti e promette già grandi sorprese e spettacoli imperdibili sull’appennino marchigiano.

A lasciare un’impronta indelebile su questa edizione ha già pensato Alessandro Baronciani, l’illustratore di origini marchigiane che ha curato l’immagine del Festival.

La locandina del festival, edizione 2022

Alle ore 21 di venerdì 2/09 si inizia con la musica e le suggestioni del frontman degli Ex-Otago Maurizio Carucci, al Castello dei Brancaleoni di Piobbico (PU). Ad Happennino Maurizio Carucci si esibirà nella sua veste più intima: pianoforte, voce e storie di terra, di natura, di uomini, di viaggi, di partenze e di ritorni.

Poi appuntamento sabato 3/09 per lo StaGe Appennino 2022, alle ore 16 a Peglio (PU) – Torre del Girone. Si tratta di un incontro tematico di Happennino dedicato a progetti e opportunità di sviluppo dei territori. Quest’anno l’evento sarà dedicato ai progetti e alle esperienze di riqualificazione e rigenerazione dei piccoli borghi e territori. Sarà animato dai Marlene Kuntz che racconteranno il loro progetto Karma Clima che unisce musica e difesa dell’ambiente, da Valentina Torrente per lo Studio Mario Cucinella Architects, curatore del Padiglione Italia alla 16° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, dalla Cooperativa di Comunità Viso a Viso e dal Collettivo OP. A moderare l’incontro sarà Luca Dini, direttore di F per Cairo Editore.

Alle ore 19:30 di sabato 3 i Marlene Kuntz si esibiranno anche in concerto presso la Torre del Girone di Peglio (PU).

Giornata piena infine quella di domenica 4 settembre. Si parte alle ore 9, con un’esperienza naturalistica in compagnia di Andrea Boscherini, divulgatore e concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express. Appuntamento a Borgo Pace (PU), in piazza del Pino per una camminata alla scoperta l’Appennino selvaggio. Nel pomeriggio ci si sposta a Mercatello sul Metauro (PU) – Parco Vita “Marisella Pasciullo”. Qui, alle ore 16, si parlerà del senso e dell’anima dei luoghi con i fondatori di TLON Maura Gancitano e Andrea Colamedici.

E sarà alla Domus del Mito di Sant’Angelo in Vado che, alle ore 19:30 del 4 settembre, si concluderà la kermesse con Vasco Brondi, al grido di “Va’ dove ti esplode il cuore”. Alle 18:45 opening della promettente Galea.

Alcuni appuntamenti del Festival sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre per i concerti è necessario l’acquisto del biglietto. Programma completo e dettagli qui: https://happennino.com/programma/

Ma non è finita qui. Perché una delle novità dell’edizione 2022 sarà la “Scuola di Futuro” che si svolgerà la mattina di sabato 3 settembre a Peglio (PU). Nell’ambito dei tre giorni di Festival, infatti, insieme a tutto ciò che propone Happennino, si svolgerà anche un vero e proprio workshop gratuito di formazione, rivolto ad amministratori, privati e innovatori territoriali, ideato per fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici per la programmazione e gestione virtuosa dei piccoli territori. Alla “Scuola di Futuro” – per prendere parte alla quale sono arrivate centinaia di candidature – sono stati ammessi 40 partecipanti da tutta Italia, 15 dei quali avranno l’opportunità di essere anche ospiti dell’organizzazione per tutti e tre i giorni del Festival, godendo quindi appieno dell’intera esperienza di Happennino.

A questo link https://happennino.com/scuola-di-futuro/ i dettagli sulla scuola e gli obiettivi.

Happennino Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Happennino, con il patrocinio e il contributo di Unione Montana Alta Valle del Metauro, Regione Marche, Provincia di Pesaro Urbino, i comuni di Peglio, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Piobbico, Sant’Angelo in Vado, e di UNCEM. Con il supporto dei main partner Poste Italiane e Marche Multisevizi. E degli sponsor BCC Metauro, Woodenhouses, Moretti compact.