Ad annunciarlo nella tarda mattinata del 3 maggio è stato il dimissionario per sopraggiunti motivi di età Armando Trasarti

FANO – Habemus Vescovo. La Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola ha una nova guida. Si tratta del reverendo Andrea Andreozzi, classe 1968, di Fermo e direttore del seminario umbro. Ad annunciarlo nella tarda mattinata del 3 maggio è stato il dimissionario per sopraggiunti motivi di età Armando Trasarti.



La notizia dell’annuncio era già nell’aria da ieri sera: la nota rilasciata dalla curia lasciava intendere che potesse essere oggi il giorno del grande annuncio. La notiza era molto attesa da parte non solo della comunità religiosa ma anche dai laici e non credenti.

Monsignor Trasarti, 75 anni compiuti lo scorso 16 febbraio, farà così ritorno a Fermo. Durante il suo mandato, iniziato il 7 ottobre 2007 ha scritto pagine importanti della Valmetauro facendosi apprezzare per le sue doti di pastore non solo dai fedeli