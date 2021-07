PESARO – Rottura dell’Acquedotto, dalle 15 di mercoledì 28 luglio l’erogazione dell’acqua sarà interrotta in tutto il territorio del Comune di Pesaro.



A causa di un guasto all’Acquedotto principale, Il Comune fa sapere che fino a orario da definire, è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’acqua. Vista l’emergenza, e per ridurre disagi alla popolazione, a partire dalle 14.30 Marche Multiservizi allestirà tre punti per la fornitura di acqua potabile nei parcheggi di: Baia Flaminia, Campus Scolastico, VitriFrigo Arena. Inoltre sei squadre della Protezione civile di Pesaro distribuiranno acqua, dalle 15 alle 21 di oggi, nelle seguenti postazioni: – Via Mario del Monaco (Porto)- Ex Foro Boario (Borgo Santa Maria)- Sede Protezione Civile di via Lombardia (Villa San Martino)- Via Basento, sede Quartiere (Vismara)- Piazza Alfieri (Muraglia)- Pista Polivalente (S.Maria dell’Arzilla) – San Decenzio (Pantano).



Marche Multiservizi si è immediatamente attivata e assicura che sta facendo tutto il possibile per ripristinare al più presto il guasto. Nelle prossime ore ulteriori informazioni.