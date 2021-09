Green pass obbligatorio tra i consiglieri per partecipare al consiglio comunale di Pesaro

PESARO – Green pass obbligatorio per partecipare al Consiglio comunale. Lo rende noto il presidente dell’assise Marco Perugini, che spiega: «Ho posto all’Ufficio di presidenza e alla conferenza dei Capigruppo la questione. Ho riunito di nuovo i Capigruppo per decidere come procedere dal prossimo Consiglio comunale. Seguiamo semplicemente il decreto legge che prevede l’obbligo del Green pass nei luoghi chiusi tra cui convegni e congressi. Dobbiamo dare il buon esempio. È una scelta che rispetta la norma e di grande responsabilità, così come ha fatto lo scorso mese il Consiglio Regionale. Il Green pass è uno strumento che permette lo svolgimento dei lavori in presenza e in sicurezza».



Un passo doveroso, secondo Perugini: «che il Consiglio comunale di Pesaro dovrà fare anche nei confronti dei cittadini che sono tutti chiamati a rispetta la norma per partecipare ad una conferenza, entrare in un ristorante o partecipare alle attività sportive al chiuso».



Anche il Consiglio Regionale ha adottato il medesimo provvedimento.