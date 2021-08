Tanti invece i verbali riguardanti i parcheggi di veicoli in zone non adibite: purtroppo il problema delle soste e della viabilità, già presente in città un po' tutto l’anno, tocca il suo apice durante la stagione estiva con il triplicarsi delle persone

FANO – Fanesi diligenti in tema di Green pass. I controlli capillari effettuati dalle autorità a cavallo del weekend di Ferragosto non hanno fatto segnalare anomalie o trasgressori. A Fano, a finire sotto la lente d’ingrandimento, è stata principalmente la zona mare. I residenti, ma anche i tanti turisti, sono stati ligi alle regole contro la diffusione pandemica non solo per quanto riguarda il certificato verde ma anche per quello che concerne l’uso della mascherina ed il rispetto delle distanze di sicurezza.

Tanti invece i verbali riguardanti i parcheggi di veicoli in zone non adibite: purtroppo il problema delle soste e della viabilità, già presente in città un po’ tutto l’anno, tocca comprensibilmente il suo apice durante la stagione estiva quando le persone in città di fatto triplicano. Diverse anche la violazioni da parte di alcuni esercizi pubblici che hanno posizionato i tavoli al di fuori dello spazio loro autorizzato.

Complessivamente un weekend comunque dove non si sono registrate grandi criticità: qualche problema alla viabilità dovuto ad alcuni incidenti. Il primo in piazzale Amendola, al Lido, dove un ciclista ha investito un pedone: quest’ultimo è stato trasportato al Pronto Soccorso con il 118. Un altro sinistro si è verificato tra due auto in via Mameli, all’altezza della intersezione con via Papiria.