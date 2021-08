Green pass per accedere a Candele sotto le stelle, tamponi gratuiti offerti dal Comune

PESARO – Green pass per la notte delle candele e postazioni per il tampone gratuito. Dal 6 agosto a livello nazionale Green pass obbligatorio per la popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su) per consumare al tavolo dei ristoranti e nei bar al chiuso, per accedere a cinema, teatri, palestre, piscine, centri termali, fiere, congressi, parchi divertimento e sale giochi, oltre che per partecipare ai concorsi.

Il Comune di Pesaro aveva già annunciato di voler far accedere le persone alla fiera di San Nicola con il green pass, scatenando una serie di polemiche.

La linea è chiara tanto che il sindaco Matteo Ricci spiega: «Nonostante Candele sotto le stelle sia un evento diffuso, crediamo giusto introdurre il green pass per parteciparvi, visto che dal 6 agosto verrà introdotto in tutta Italia. Abbiamo concordato con il Prefetto che i controlli verranno effettuati a campione su tutto il lungo mare».

Poi ha aggiunto: «Tamponi gratuiti per coloro che non sono ancora riusciti a prenotare il vaccino. L’Amministrazione metterà a disposizione dei punti per fare il tampone gratuitamente nei giorni del 9, 10, 13 e 14 agosto».