PESARO – Green pass per i consiglieri regionali che vogliono accedere all’assise, proposta accolta.

Il consigliere Pd Andrea Biancani aveva lanciato l’idea: «Sono molto contento che la proposta che ho fatto insieme al gruppo PD, sia stata accolta dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio Regionale. Al rientro dalla pausa estiva, a tutti coloro, assessori e consiglieri regionali compresi, che vorranno accedere all’aula, sarà richiesto il green pass.



Abbiamo presentato questa proposta perché la politica deve dare il buon esempio e non può far finta di niente, chiedendo ai cittadini e ai vari servizi e attività di rispettare delle regole senza che anch’essa dimostri di rispettarle. Ad oggi il green pass sarà richiesto ad esempio per bar, ristoranti al chiuso, palestre, eventi sportivi, teatri, cinema e spettacoli. Inoltre si sta valutando l’obbligo per alcune categorie di lavoratori e per i mezzi di trasporto a lungo percorrenza.



L’aula del Consiglio regionale è un luogo chiuso, con poca ventilazione e in cui stiamo per molte ore, quindi trovo sensato che per accedere in sicurezza venga richiesto il green pass come ai cittadini che frequentano luoghi al chiuso o all’aperto con forte rischio di assembramenti. La politica è giusto che dia segnali tangibili e questo è il minimo che possiamo fare. Mi auguro che anche altre istituzioni seguano il nostro esempio».