FANO – Grave schianto nella prima serata del 16 maggio: erano circa le 21.30 quando due vetture si sono scontrate frontalmente, lungo la via Flaminia, tra Lucrezia e Cuccurano di Fano. Un impatto violentissimo in cui entrambi i mezzi son rimasti gravemente danneggiati nella parte anteriore.



Per liberare i conducenti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono giunti sul luogo con due autobotti. Si temeva infatti che, l’eventuale sversamento del carburante, potesse innescare un incendio.



Gli occupanti dei mezzi estratti dai rottami sono stati affidati alle cure del 118: per entrambi è stato predisposto il trasferimento d’urgenza al nosocomio regionale di Torrette. La loro prognosi è riservata. Nella mattinata del 17 maggio le loro condizioni sono ritenuto serie ma stazionarie. Sul posto anche la Polizia stradale: spetterà loro chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.