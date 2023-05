Grave infortunio sul lavoro a Vallefoglia, Cgl Cisl e Uil: «Inaccettabile, serve prevenzione»

VALLEFOGLIA – Infortunio sul lavoro per un operaio di 26 anni caduto da 7 metri in un cantiere nel Comune di Vallefoglia, per la realizzazione del nuovo teatro di Bottega. Il giovane, residente a Rio Salso, è precipitato nell’androne interno ed è caduto a terra. Sul posto l’eliambulanza per trasportare il ferito a Torrette di Ancona.

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Pesaro Urbino e Marche esprimono la «massima preoccupazione e vicinanza alla famiglia del lavoratore che ha avuto un grave infortunio in un cantiere di lavori pubblici nel Comune di Vallefoglia. Il settore delle costruzioni continua ad essere quello in cui si registrano il maggior numero di infortuni: nei cantieri edili della nostra provincia, nel primo trimestre dell’anno 2023, sono stati denunciati 273 infortuni sul lavoro, il 15,2% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In questo momento drammatico, in attesa degli accertamenti sulle cause da parte delle autorità competenti, vogliamo soffermare l’attenzione su questo terribile fenomeno che non accenna a diminuire, in un paese dove troppo spesso la sicurezza e la salute dei lavoratori sono messi all’ultimo posto e dove troppo spesso viene percepita come un costo aziendale da sostenere e non come un dovere civile. Più del 50% degli infortuni avvengono, come in questo caso, per cadute dall’alto. Incidenti che spesso sono evitabili prendendo le dovute precauzioni di sicurezza e che portano spesso infortuni molto gravi».



Per i sindacati «questi dati sono inaccettabili: non è possibile che la mattina si esca di casa per andare a lavorare e non si abbia la certezza di farvi ritorno. Che sia lavoratore dipendente o una partita iva, chi entra in un cantiere deve essere messo in sicurezza e deve essere debitamente formato. Questo va fatto con le giuste normative sul tema dei lavori pubblici e con i dovuti controlli. Due aspetti che invece lasciano molto a desiderare vista la poca attenzione e le poche risorse che si mettono sull’argomento.

Per le Organizzazioni sindacali la salute dei lavoratori e la loro sicurezza è centrale e dovrà essere uno degli aspetti fondamentali dei lavori che partiranno nei prossimi mesi attraverso il Decreto sviluppo e i fondi del Recovery Found. Auspichiamo che una parte delle risorse sia destinata alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori attraverso l’applicazione del contratto nazionale edile e l’utilizzo degli Enti di Formazione del settore, non possiamo “semplificare” e derogare sulla sicurezza perché queste mancanze portano all’aumento degli infortuni sul lavoro come va investito sulla cultura della sicurezza inserendo l’argomento nelle nostre scuole superiori».