Grave incidente stradale a Fano: schianto tra scooter ed auto. Grave un 31enne

FANO – Grave incidente stradale nel pomeriggio del 27 giugno a Fano. Erano circa le 17:45 quando, nei pressi dell’ex consorzio, uno scooter condotto da un 31enne di Fano ed una vettura con al volante un 28enne, anche egli del fanese, si sono urtati violentemente.



Ad avere la peggio è stato il centauro: subito sono stati allertati gli uomini del 118 che, giunti sul luogo, vista la gravità dei traumi riportati dal 31enne, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata al campo sportivo presente all’ex fornace di Cuccurano ed ha trasportato il ferito al nosocomio di Torrette. Il 28enne invece è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce: le sue condizioni sarebbero non preoccupanti.



Sul posto anche due pattuglie della Polizia locale, una per la gestione del traffico, l’altra per i rilievi del caso al fine di chiarire la dinamica del sinistro. Secondo la prima sommaria ricostruzione dell’incidente, sembrerebbe che entrambi i mezzi stessero viaggiavano in direzione monte, ovvero nella stessa direzione di marcia. L’impatto tra i due veicoli sarebbe avvenuto quando l’automobile ha iniziato a svoltare verso sinistra: l’urto, particolarmente violento come si evince dai danni riportati anche dalla macchina, è stato inevitabile: lo scooterista è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando lesioni importanti.