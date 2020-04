PESARO – Quando l’emergenza chiama, Renatoè risponde. Anche e soprattutto in tempo di Coronavirus, l’Associazione benefica pesarese nata nel 2007 mostra grande attenzione, sensibilità e generosità. Sono stati consegnati a suo nome al San Salvatore 150 Dpi, visiere per mascherine per i medici di Marche Nord ordinate lo scorso 9 aprile.

Un aiuto importante, tradotto in 4.700 euro di spesa su consiglio dello stesso ospedale, che ha fatto sapere cosa fosse maggiormente necessario ricevere in questo periodo di “guerra”. L’Associazione è solita effettuare una donazione l’anno e nel 2020 aveva già consegnato un respiratore per i bambini al reparto pediatria, lo scorso gennaio. In piena pandemia, Renatoè ha cercato di capire se si potesse nuovamente intervenire per essere utili alla collettività e si è scelto di dare una mano ancora all’ospedale, che negli ultimi anni è sempre stato il destinatario dei contributi del gruppo di amici.

L’associazione Renatoè

È grande la solidarietà dimostrata anche questa volta e i ringraziamenti della struttura sono stati commossi. Il sostegno ai dottori, che stanno salvando tante vite in questo periodo mettendo a forte rischio le proprie, è totale. L’Associazione negli ultimi tempi ha arredato la Ludoteca del reparto di pediatria, offerto due saturimetri per il monitoraggio dei parametri vitali del neonato, un venoscopio, una incubatrice portatile, due televisori, un erogatore nasale di ossigeno ad alto flusso.

Anche l’azienda Mtp industrial SRL, ha deciso di fare una donazione di mascherine alla Protezione Civile di Pesaro, per sostenere chi sta lavorando e per garantire la sicurezza di cui noi tutti abbiamo bisogno.

Un gesto di solidarietà e di vicinanza verso la città di Pesaro, che, come tutto il Paese, si trova ad affrontare questo delicato momento di emergenza. «Insieme possiamo fare la differenza – hanno spiegato i rappresentanti dell’azienda – e insieme possiamo combattere COVID-19».