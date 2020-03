Gradara: passamontagna e coltello, rapinatore solitario assalta una tabaccheria

GRADARA – Passamontagna e coltello, rapina in tabaccheria. È successo nella sera di mercoledì 11 marzo poco prima delle 19 quando in una tabaccheria in via Mercato a Gradara è entrato in azione un rapinatore solitario.

L’uomo è entrato con un passamontagna a coprire il volto. Ma sulle prime, la ragazza che era dietro il bancone, non si è accorta perchè a causa del Coronavirus sono giorni in cui si vedono girare persone con cappello e sciarpe alzate fin sopra il naso, lasciando scoperti solo gli occhi. Ma in pochi secondi tutto è cambiato. Il rapinatore ha estratto un coltello e ha minacciato la cassiera. Le ha chiesto di aprire il cassetto degli incassi poi ha arraffato tutto quello che poteva in pochi istanti. Si parla, secondo una prima ricostruzione, di una cifra compresa tra le 2500 euro e le 3000 euro.

Poi il malvivente si è allontanato a piedi, così come era arrivato, facendo perdere le proprie tracce. La ragazza si è molto spaventata, è stato dato l’allarme ai carabinieri. I militari della stazione di Gabicce hanno tentato comunque di avviare una ricerca nelle vicinanze della tabaccheria. Ma dell’uomo nessuna traccia. La ragazza ha tentato di descrivere l’uomo e dare qualche dettaglio sui vestiti.



Ora per i carabinieri della stazione di Gabicce inizieranno le indagini a partire dalle immagini di videosorveglianza della zona, sperando di trovare frammenti utili rispetto alla provenienza dell’uomo e a una eventuale auto in cui possa essere salito.