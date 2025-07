GRADARA – Dal 3 al 6 agosto lo straordinario mondo di The Magic Castle torna a Gradara! Le farfalle torneranno a posarsi sulle mura del castello ed il borgo si animerà di strane creature provenienti da mondi paralleli. Favole e sogni sembreranno materializzarsi grazie alle straordinarie capacità degli artisti che daranno vita agli spettacoli. L’evento estivo più coinvolgente della riviera aprirà i battenti domenica 3 agosto per regale emozioni che sapranno incantare tutti, ma proprio tutti! Gli spettacoli partono alle ore 19.00 fino a mezzanotte. The Magic Castle è un evento curato dalla proloco di Gradara, in collaborazione con il Comune di Gradara ed il sostegno della Regione Marche. La direzione artistica di Marcello Franca.

Gradara, scocca l’ora per vivere la fantasia di The Magic Castle

Le ombre lunghe dei suggestivi draghi che popolano il borgo di Gradara durante The Magic Castle torneranno a proiettarsi sulle mura medievali del castello. Con loro una iguana dalle tinte smeraldo, qualche super insetto tenuto a bada dal suo domatore e poi alieni dai colori pop, ballerini fatti di pura luce, giocolieri acrobati, la maestria di un simpatico cane con il suo assistente umano e ancora molto altro che si scoprirà dal 3 al 6 agosto gironzolando nel borgo di Gradara. The Magic Castle con il suo fantasmagorico mondo torna a Gradara ogni estate per la gioia del suo pubblico. In questi 4 giorni si danno appuntamento a Gradara tante famiglie con bambini alla circa di puro divertimento, giovani e adulti per ritagliarsi un angolo di spensieratezza e soprattutto per vedere la straordinaria abilità degli artisti che animano gli spettacoli. Gradara saprà nutrire la curiosità di chiunque! Gli spettacoli iniziano alle ore 19.00 per proseguire fino a notte, con una cadenza temporale coinvolgente capace di attirare le persone nei suggestivi vicoli del borgo in cui gli spettacoli si svolgono. The Magic Castle, con la direzione artistica di Marcello Franca, indiscusso mattatore di tutte le serate, è organizzato dalla Proloco di Gradara con la collaborazione del Comune di Gradara e con il sostegno della Regione Marche, e ogni anno porta a Gradara gli artisti più interessanti della scena dello spettacolo internazionale per la gioia di un pubblico sempre crescente.

Quest’anno a contendersi la scena saranno: i grandi saurus di Close Act, maestosi nei loro costumi a passeggio negli stretti vicoli del borgo; la destrezza acrobatica dei giocolieri Messoudi Brothers; la danza di luci e specchi eVolution Dance Theater; gli insetti domati di Big Bugs lo spettacolo di Mr. Image Theatre; la travolgente performance musicale del Mariachi el Magnifico di Florencia; la splendida e onirica butterfly di Yuri Falzetti; la simpatica esibizione di Unnico, assistente imbranato del suo cane artista di successo; il misterioso rituale di Alien Voyagers, alieni piombati a Gradara da chissà quale mondo; la performance esotica e rituale di Milon Méla; le fantastiche api di cristallo Mark Buskers; il trasformismo eccezionale di Johannes Stotter… e ancora le Sacerdotesse del Drago, Alice nel paese delle meraviglie e il Mago di Oz entrambi del Teatri cinque quattrini.

Durante l’evento funzioneranno in borgo numerosi punti di ristoro che permetteranno alle persone di rifocillarsi , si consiglia di arrivare nel qualche ora prima dell’inizio degli spettacoli per evitare le file all’ingresso del borgo. Ricordiamo inoltre che i parcheggi più vicini si trovano a ridosso delle mura (a pagamento) e che quelli più distanti sono collegati al centro storico da un comodo servizio navetta gratuito dalle ore 17.00.

I biglietti comprendono tutti gli spettacoli in borgo, escluso l’ingresso alla Rocca Demaniale e sono in vendita

online su Liveticket o in loco al momento dell’ingresso. Chi opterà per l’acquisto del biglietto digitale eviterà le file ricevendo i biglietti via mail, con QR code da mostrare direttamente all’ingresso, anche dal cellulare!

Quest’anno al Magic c’è anche una novità per chi arriverà a Gradara tra le 15.00 e le 17.30 avendo già acquistato il biglietto dell’evento e cioè l’opportunità di un tour guidato tra storia e leggenda, alla scoperta dei luoghi che hanno custodito l’amore struggente di Paolo e Francesca, in compagnia delle nostre guide, concludendo poi con una dolce sorpresa alla Taverna dei Folletti, perfetta per i più piccoli.

Tutte le info sul sito www.gradara.org

oppure su: www.themagiccastle.it

Pro loco Gradara_ tel 0541964115-3401436396 info@gradara.org