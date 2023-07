L'anfiteatro del Giardino degli Ulivi diventerà il palcoscenico per un concerto d'eccezione per celebrare l’amicizia tra Stati Uniti d’America e Italia

GRADARA- Il romanticismo di uno dei luoghi più suggestivi di Gradara, l’anfiteatro del Giardino degli Ulivi, si sposa con le arie dell’opera lirica più celebri. Il tutto per dare vita ad una serata di grande musica sotto le stelle, in uno scenario da favola, dominato dalle mura del castello.

Questi gli ingredienti del concerto lirico “Musica nelle Marche“, che torna a far tappa a Gradara per il terzo anno, mercoledì 5 luglio a partire dalle 21.15. L’anfiteatro del Giardino degli Ulivi diventerà il palcoscenico per un concerto d’eccezione per celebrare l’amicizia tra Stati Uniti d’America e Italia, con la direzione artistica affidata a Linda Hirt e Geoffrey Hirt della “DePaul University” di Chicago (Usa).

I brani saranno interpretati dai giovani cantanti statunitensi, studenti del Centro di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri “Lingua Ideale di Urbino” dell’Università di Urbino. Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito Scott Ramsay (direttore musicale), Saori Chiba, Eric McEnaney e Massimo Sabbatini (preparazione musicale), Jill Grove (professore di canto), Candace Evans (regista d’opera), Ashley Eason (assistente alla direzione), Mia Tamburrino (coordinatrice). «Gli studenti che si esibiranno nel Giardino degli Ulivi sono arrivati nel nostro paese appositamente per approfondire lo studio dell’italiano, universalmente riconosciuta come lingua del bel canto, attraverso i corsi proposti dall’Università di Urbino. In questo modo avranno la possibilità di conoscere da vicino le bellezze e il fascino del territorio marchigiano, restituendo allo stesso tempo alla comunità locale un ‘saggio’ delle loro abilità artistiche e musicali», spiegano i promotori dell’evento.

L’ingresso è gratuito.