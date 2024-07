Gradara, The Magic Castle: tra un mese torna l’evento estivo più amato dalle famiglie

GRADARA – The Magic Castle Gradara è l’evento estivo per famiglie che torna per la sua 11esima edizione a riempire di Magia l’antico Borgo marchigiano con una festa di emozioni, musiche e colori. Il 4-5-6-7 agosto Gradara si prepara ad accogliere nuovamente i tantissimi visitatori affezionati e turisti con un ricco programma di spettacoli straordinari, dal tramonto alla mezzanotte. La direzione artistica dell’evento è come sempre affidata all’eclettico Marcello Franca, che cura la manifestazione sin dalla sua prima edizione, in collaborazione con la Pro Loco di Gradara e il patrocinio del Comune di Gradara.



Estate dopo estate, l’evento è diventato un appuntamento imperdibile per tantissime famiglie che tornano ad ogni edizione per scoprire nuovi artisti e rivivere il fascino e l’atmosfera che sa regalare Gradara, con l’incantevole secnario del suo Castello che svetta al confine tra la Riviera Romagnola e le Marche, protagonista della struggente storia d’amore di Paolo e Francesca decantata da Dante Alighieri.

Il direttore artistico Marcello Franca unisce da sempre l’attività di performer e trasformista con quella di attore, educatore e formatore teatrale. «Qualità, creatività e originalità, questi sono stati da sempre i punti forti del nostro evento. – racconta Franca – Le farfalle degli allestimenti scenografici, leggere traghettatrici di sogni, ogni estate contribuiscono a creare l’atmosfera onirica del The Magic Castle Gradara trasportando i nostri ospiti in un mondo fantastico. Le abbiamo volute sin dalla prima edizione perché rappresentano bene il cuore di quella che è la nostra festa: guardare il mondo dall’alto, sulle ali leggere della Fantasia».



● UN PROGRAMMA RICCO DI ARTISTI INTERNAZIONALI

Durante le precedenti 10 edizioni The Magic Castle Gradara ha ospitato diverse centinaia di straordinari artisti provenienti da tutto il mondo che hanno saputo stupire e meravigliare i visitatori. Torneranno anche questa estate i meravigliosi Saurus – imponenti draghi preistorici – della compagnia olandese Close-Act Theatre, che sono diventati negli anni il “simbolo” della manifestazione, facendo sognare e gridare di gioia bambini e adulti. Grande ritorno anche del Teatro Pavana con gli spettacolari Pappagalli Giganti e la simpaticissima Nellie the Ippo, e le travolgenti danze dei Negma Dance Group, finalisti a Italians Got Talent’s 2021, che riportano a Gradara il loro spettacolare show in stile Musical di Bollywood.

In programma anche anteprime nazionali di artisti come i Mirror Aliens della Dulce Compania di Berlino, affascinanti creature aliene sui trampoli, i divertenti Dinky Dino’s dell’artista francese Franck Le Lay, il Gold Baroque dell’artista russa contemporanea Sasha Frolova che ritorna con il suo spettacolo regale. In programma anche Jacopo Tealdi con U.MANI.TÀ, un cabaret interamente fatto a mano; Il Pittore Bianco di Steven, ispirato ai boulevard francesi; Luca Cutrupi con la Notte di Bolle dove magiche sfere danzano nell’oscurità in un’atmosfera al confine tra sogno e realtà; Senza Denti, l’irriverente bambina nel Passeggino Gigante; l’imperdibile Zastava Orkestar che con la sua trascinante Musica Balkanica Itinerante e le sue note esaltanti accompagna il pubblico attraverso le vie del Borgo…e tantissimi altri straordinari artisti che, come ogni estate, trasformeranno Gradara in un magico luogo di Fantasia.



● THE MAGIC CASTLE GRADARA 2024

Durante le serate del 4-5-6-7 agosto tutta Gradara viene allestita con splendide scenografie per accogliere i visitatori a partire dal tardo pomeriggio con spettacoli, performances, danze e musiche itineranti che si susseguiranno in loop fino alla mezzanotte, quando una straordinaria “esplosione” di coriandoli coloratissimi darà a tutti la buonanotte tra le urla entusiaste dei bimbi. Ristoranti, osterie, pizzerie e piadinerie del Borgo offrono le tipicità della cucina tradizionale, mentre i numerosissimi negozi che si susseguono lungo la via principale sono la sosta ideale per portarsi a casa deliziosi souvenir e simpatici ricordi.



> Prevendita biglietti: fino al 7 luglio un regalo speciale a tutti gli appassionati della Fantasia con tariffe superscontate per Early Bird e abbonamenti per 2 giorni sempre superscontati. Biglietti limitati.

​​​​www.liveticket.it/themagiccastle



> Info: Pro Loco Gradara Tel. 0541 964115 – 340 1436396

www.gradara.org