A Gradara è tempo di “Ars vini”: 8 cantine per conoscere le proposte del territorio

GRADARA – Sabato 3 e domenica 4 si terrà a Gradara in borgo l’evento enologico “Ars vini”, una degustazione di vini del territorio in collaborazione con Ais Marche Delegazione di Pesaro. In degustazione alcune etichette di otto cantine della provincia di Pesaro Urbino: Bruscia, Bucchini, Conventino, Selvagrossa, Sor Rico, Terracruda, Santi Giacomo e Filippo, De Leyva. «Un’occasione unica per gustare calici del territorio, a partire dalle ore 11 fino alle 19 al Portico dell’Ex Corpo di Guardia. Con il Castello già vestito dei colori del Natale», spiegano gli organizzatori.

Dalle dolci colline che si affacciano sulla costa adriatica provengono I vini che animeranno il Borgo di Gradara, sabato e domenica prossimi, quando aprirà il banco di d’assaggi Ars Vini. Degustazioni in Borgo è organizzato da Pro Loco Gradara in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier delle Marche, Delegazione di Pesaro e curato da Roberta Ridolfi. Calici di qualità che ben si abbinano alle potenzialità storico-artistiche del Castello di Gradara che straordinariamente farà da cornice all’evento.

In degustazione si troveranno vitigni autoctoni che testimoniano la tipicità di questi vini declinati in varie tipologie dal rosso al rosato, dal bianco fermo agli spumanti. «Ars vini, ovvero l’arte di fare vini, è un appuntamento imperdibile per tutti i winelover e per i curiosi di palato alla ricerca di nuove suggestioni gusto-olfattive».

L’evento si inserisce nelle iniziative “Castello di Natale a Gradara”, una serie di appuntanti e spettacoli per grandi e piccini che dureranno dal 3 dicembre all’8 gennaio 2023.

La degustazione è a pagamento per info: Pro loco Gradara, tel 0721964115-3401436396

info@gradara.org – www.gradara.or