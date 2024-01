A Gradara gran successo per il Capodanno in Piazza

GRADARA – Anche il secondo anno della Festa di Capodanno in Borgo a Gradara è stata un vero successo. Un gran numero di persone hanno ballato dentro la straordinaria cornice delle mura medievali del Borgo, in compagnia della travolgente animazione di Radio Sabbia e della musica dell’esclusivo format di Balla coi Miti. La musica ha inebriato l’aria del Borgo che si è trasformato in una suggestiva discoteca sotto le stelle. Nel week end di capodanno ben 10.000 persone hanno visitato Gradara.

La sera del 31 dicembre Gradara si è trasformata in una magica discoteca sotto le stelle. Per il secondo anno consecutivo, dentro le mura medievali, in piazza “Delio Bischi” sotto la torre dell’orologio, tantissime persone hanno salutato il nuovo anno al ritmo dei grandi classici della disco anni Settanta, Ottanta e Novanta. Tutto il divertimento è passato sugli schermi maxi installati in borgo, mentre i dj e gli animatori di Radio Sabbia hanno tenuto alto il ritmo del divertimento. Grande emozione per il Sindaco Filippo Gasperi e per il Presidente della Proloco di Gradara che per il secondo anno consecutivo hanno potuto vedere il borgo pieno di gente, segno che Gradara resta una delle mete predilette dalle persone.

Il Sindaco di Gradara chiosa: «L’amministrazione ringrazia il presidente della Pro Loco Tiziano Marchetti, la segretaria Giovanna Ricci e tutti i soci per il successo dell’evento registrato anche quest’anno, segno che l’intuizione di proporre la sera di Capodanno nel centro storico di Gradara è stata vincente ; è stato davvero emozionante vedere il borgo gremito di persone di tutte le età, non solo gradaresi, intente a festeggiare il nuovo anno. L’auspicio che vogliamo farci è che l’esperienza e di questo evento di capodanno possa portare serenità a tutti i cittadini e che le belle sensazioni scaturite dallo stare tutti insieme rinnovino le energie, lo spirito di solidarietà e la fiducia verso il futuro in questa nostra comunità fatta di persone straordinarie, volenterose e piene di iniziativa».

Consacrato il successo della serata, diamo appuntamento a tutti al prossimo capodanno, intanto la Proloco di Gradara augura a tutti uno splendido 2024.