Gradara, storia d’amore e magia al castello – VIDEO

GRADARA – Creature fantastiche, folletti, colori e tanta magia. Il borgo storico di Gradara, reso celebre da Dante per aver narrato la storia di amore e morte di Paolo e Francesca, torna ad affascinare grandi e piccoli con tantissimi appuntamenti per tutta l’estate. Ogni martedì e giovedì di agosto, ecco spuntare il divertente Giullare Estivo, indiscusso protagonista di un itinerario coinvolgente per le famiglie. «Vengo in tardo pomeriggio – ci racconta Marcello Franca con il suo coloratissimo berretto a sonagli – sono un personaggio nato per avvicinare i bambini alla visita guidata, un momento giocoso che noi della Pro loco offriamo soprattutto ai piccoli e che sta avendo davvero un ottimo riscontro. Il giullare è esistito davvero, noi lo abbiamo ripreso per raccontare la storia di questo giullare. Sarà una storia vera? Non ve lo dico, dovrete venire a scoprirlo da soli qui a Gradara, ogni giovedì alle 16,30 e alle 17,30!».

Il Giullare Estivo in mezzo al pubblico di Gradara

Tra scherzetti e dispettucci del giullare, tra una visita al borgo, curiosità e segreti, immancabile la storia dei due amanti maledetti Paolo e Francesca, da rievocare anche nel percorso panoramico sui camminamenti di ronda e nella visita alla Rocca. Poi i “Giovedì al Castello”, per un tuffo nel medioevo rivivendo una sera d’estate del 1450 in compagnia dei gruppi storici medievali, con tanto di scoppio dell’archibugio, di corteo malatestiano con i signori di Gradara in testa, gli armati e i mangiafuoco. Spettacolari le acrobazie dei rapaci del Teatro dell’Aria – falchi, gufi e civette – capaci di catturare soprattutto l’attenzione dei più piccoli. Grazie all’impegno della Pro loco e il patrocinio dell’Amministrazione comunale da quest’anno il programma delle serate a Gradara è ancora più ricco, con tour e visite animate dal tardo pomeriggio e la Rocca aperta fino a mezzanotte (la biglietteria chiuderà alle 23.15).



Attesissimo anche il ritorno del “The Magic Castle 2022-Invasion” con la direzione artistica di Marcello Franca, che tolto il cappello da giullare, torna nei panni di colui che scandisce i tempi di uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini, assente a causa del Covid da due anni, ma che sta tornando con la sua carica di energia e di colori. «Quest’anno The Magic Castle è invasion, perché gli artisti che hanno reso magica questa manifestazione sono stati catapultati fuori dal borgo e sappiamo perché, ma vogliono tornare – spiega Marcello Franca – e lo faranno alla grande con performance e spettacoli eccezionali. Per la prima volta avremo Nelly l’ippopotamo gigante, struzzi, pappagalli e scarafaggi giganti. Nel castello si nasconde una strana creatura che non fa paura ma non vi dico di più, poi avremo i leoni cinesi che ci porteranno fortuna, con musica e spettacoli e tante sorprese… il 7, 8 e 9 agosto dalle ore 18,30 vi aspettiamo qui a Gradara». Dunque, domenica 7, lunedì 8 e martedì 9 agosto “The Magic Castle” porterà nello splendido Borgo marchigiano – dal tramonto a mezzanotte – una vera e propria “invasione” di creature straordinarie provenienti da altri mondi e dalla fantasia di grandi artisti internazionali.. Personaggi bizzarri, stravaganti e divertenti, animali giganteschi e meravigliosi che provengono da altri mondi o dal futuro, regaleranno emozioni agli spettatori di tutte le età.



Ma Gradara è anche emozione a tavola. Ogni mercoledì d’estate fino a settembre, il Castello di Gradara si inebria di gusto e di bellezza con “CenArte”, evento culturale trasversale tra arte ed enogastronomia, con mostre ed eventi teatrali, piatti della tradizione e vino del territorio raccontati dall’attore Marco Giulio Magnani. «Ci sono 11 ristoratori che creano menù con piatti tipici marchigiani e con prelibati vini, poi c’è la possibilità di visitare la mostra dell’artista Lorenzo Amadori, per dare ai visitatori di Gradara la possibilità di gustare arte, sapori e tradizione in questo meraviglioso luogo. Poi ci sono io – conclude l’eclettico attore Marco Giulio Magnani – che racconterò storie e aneddoti legati proprio a quei piatti e alla tradizione marchigiana». Emozioni, magia, divertimento e scoperta: tutto questo nell’antico Borgo di Gradara che da luglio a settembre rivive per una lunga estate bellissima.