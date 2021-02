Gradara, una serra nel sottoscala e 500 grammi di marijuana: arrestato

GRADARA – Una piccola serra nel sottoscala, arrestato 27enne a Gradara.

Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della Stazione di Saludecio hanno arrestato, per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti un 27enne, originario di Misano Adriatico ma domiciliato a Gradara.

L’uomo, disoccupato, era stato preso di mira dai carabinieri di Saludecio dopo essere stato notato in compagnia di noti assuntori del luogo ed è pertanto stato attenzionato da servizi di osservazione che nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio hanno portato i militari a perquisire la sua abitazione, scovando nel sottoscala una piccola serra artigianale.



All’interno del piccolo capanno artigianale, i carabinieri hanno rinvenuto 5 piante di marijuana nonché, all’interno dell’appartamento, i primi “raccolti” ed un bilancino di precisione. Circa 500 grammi di stupefacente sequestrato che il coltivatore a domicilio secondo gli investigatori aveva predisposto per la cessione a terzi.



Arrestato, è stato quindi trattenuto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria Pesarese.