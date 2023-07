Gradara, parte la seconda edizione di CenArte: ogni martedì appuntamento per tutta l’estate

GRADARA – Da luglio, ogni martedì fino a tutto settembre, nel borgo di Gradara torna CenArte, un evento giunto alla seconda edizione che coniuga l’arte alla gastronomia della tradizione. Coinvolti nel progetto alcuni ristoranti del piccolo borgo medievale e degli attori, impegnati in esibizioni dedicate ai miti della storia dell’arte e del vino, il tutto all’aperto, nel cuore di Gradara. Per partecipare è necessaria la prenotazione contattando gli uffici della Proloco di Gradara.

Bellezza, in tutte le sue declinazioni, è la parola chiave di questo evento che si configura come un percorso sensoriale che si snoda entro le mura del Castello. Bellezza intesa anche come benessere, ovvero quello stato di grazia che ci fa sentire bene e che può essere condiviso tra persone affini ma anche tra perfetti sconosciuti. Bellezza come sinonimo di arte e di passione per il buon cibo e per l’ottimo vino. Bellezza nello sperimentare un viaggio, nel conoscere la storia/le storie, Bellezza come sinonimo di vita. CenArte è un evento che tocca tutte le corde della Bellezza e si rivolge sia alle persone del luogo che ai turisti, con sottili implicazioni culturali ma con il solo desiderio di rilassarsi in buona compagnia. Ogni martedì, dalle 19 alle 21 andrà in scena la libera interpretazione della bellezza specchiata nella sensibilità di chiunque vi prenderà parte, in relazione ai propri desideri e la propria identità. Questo è CenArte 2023!

Alcuni ristoranti di Gradara prepareranno ogni martedì un piatto dedicato a CenArte, i piatti saranno semplici, realizzati con ingredienti locali, i vini proposti, a scelta tra bianchi, rossi e Spumanti saranno delle cantine marchigiane, con particolare attenzione a quei vini realizzati con vitigni autoctoni e premiati come eccellenze italiane e non solo. Il territorio marchigiano ricchissimo nelle sue eccellenze enologiche e gastronomiche ha ispirato questo progetto che punta alla valorizzazione e promozione di questi settori oltre che a quello della cultura dell’arte. I Ristoranti prepareranno il loro piatto della tradizione a turno, di settimana in settimana. Ma CenArte è anche arte, narrazione ed esibizione, per questo, ogni martedì un attore si esibirà in una performance in giro per il Borgo, dedicata ai grandi autori della storia dell’arte, alle loro opere e alla narrazione tra storia e narrativa sui temi del vino, dei vitigni e delle eccellenze gastronomiche delle Marche.

L’evento ha come obiettivo la valorizzazione dell’enogastronomia delle Marche ma anche la valorizzazione della cultura, CenArte si configura come un occasione per un ‘esperienza sensoriale trasversale tra emotività e gusto, tra arte e gastronomia, alla ricerca di un ‘identità territoriale che si compone anche di questi elementi.

Per Partecipare a Cenarte è necessaria la prenotazione ai numeri o alla mail della Proloco di Gradara, il biglietto comprende un ticket per lo spettacolo d’arte ed un voucher per cenare nei ristoranti coinvolti nel progetto. Per info Tel. 0541 964115 – Cel. 340 14 36 396 oppure Mail: info@gradara.org