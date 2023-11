Gradara, il programma di eventi dell’ultimo weekend di novembre

GRADARA – L’Ultimo weekend di novembre a Gradara è ricco di eventi, forse perché prelude alle imminenti festività natalizie, sta di fatto che nel piccolo borgo medievale c’è sempre qualche spettacolo da vedere. Sabato 25 novembre si parte con il piccolo mercatino creativo “Di tutto un po’” con oggetti di artigianato artistico nelle vie del Borgo e con i suggestivi Tour Animati e Guidati “Cristhmas Experience”, per scoprire Gradara attraverso un percorso emozionale ed alternativo. Due appuntamenti fissi che accompagneranno anche tutte le festività natalazie. Alle ore 16 esibizione del trio Bianch’Ottoni Microband, concerto dal vivo e repertorio di brani natalizi e non solo, con i Maestri Luca Di Stefano alla tromba e flicorno, Raffaele Magi al basso tuba e Gianni Gabellini alle percussioni.

Domenica 26 dalle ore 14.30 sarà la volta di “Una domenica medioevale al Castello”, un pomeriggio per ripercorrere gli usi e costumi del periodo medievale, con armigeri, corteo storico, tamburini, mangia fuoco, coro e danze nel borgo, mangiafuoco, duelli e animazioni. In collaborazione con le Associazioni Corpo di Guardia, Corte Malatestiana, Mangiafuoco Gradara. Alle ore 17 seguirà “Chi vuol esser lieto sia” della Fabula Saltica Danze Storiche di Gradara, in esibizione al Teatro comunale: un affascinante viaggio attraverso le danze di corte del Quattrocento.

Inutile ricordare che la bellezza di Gradara è sempre accessibile per visite guidate alla Rocca o semplicemente per ammirarne il pittoresco borgo che con le luci calde autunnali diventa anche affascinante.

Per avere info su orari e prenotazioni: www.gradara.org/eventi-a-gradara/castello-di-natale-2023/.