A Gradara la presentazione del progetto Etix, moneta virtuale per sostenere l’economia locale

GRADARA – A Gradara, presso il Teatro Comunale, venerdì 6 ottobre alle 20.40 si terrà l’incontro con la cittadinanza per illustrare il modello di intervento con gli ETIX, la moneta virtuale ‘glocal’ (crasi di ‘global’ e ‘local’), per sostenere l’economia del territorio, promuovere le iniziative di volontariato e migliorare il benessere delle famiglie. Saranno presenti il sindaco Filippo Gasperi, il presidente della Fondazione BarterFly, Pierluigi Paoletti, e l’amministratore delegato di Monethica, Vito Umberto Vavalli.

In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, promuovere le condizioni per una comunità locale forte e prospera non dovrebbe essere sottovalutato, specie in Italia, scrigno di bellezze e di giacimenti culturali di tipicità di cui è incomparabilmente ricco il nostro Paese. Che va salvaguardato e valorizzato.

Le amministrazioni comunali sono da anni incise da tagli orizzontali dei bilanci e assistono pressoché impotenti ad una rarefazione di credito e servizi bancari per le imprese di minori dimensioni.

Nel corso della serata Monethica illustrerà la sua proposta di moneta virtuale denominata ETIX, che abilita inedite modalità di relazioni sociali e la generazione di valore spendibile, che rimane nell’area di produzione.

Oggi il quadro normativo legittima le valute virtuali, considerate fattore di inclusione finanziaria dal Parlamento UE, e ne dispone l’assoggettamento alle leggi anti riciclaggio; la soluzione offerta da Monethica soddisfereb gli standard richiesti e rientra appieno nella normativa vigente.

La differenza sostanziale tra la soluzione con gli ETIX, priva di oneri a carico del Comune, e i tentativi condotti in passato da altri Enti locali, risiede nella possibilità di utilizzarli in tutta la Penisola, con una semplice app, presso 1.500 punti di accettazione e sul market place, con migliaia di prodotti in rapida crescita.

A queste favorevoli condizioni si aggiunge il supporto della Fondazione BarterFly, che ha consentito di integrare attività profit e non profit e realizzare un modello di intervento che sostiene finanziariamente e gratuitamente le attività delle organizzazioni di volontariato (sportive, sociali e culturali).

L’obiettivo è quello di rendere Gradara il primo Comune a beneficiare di questa inedita opportunità, che coniuga strumenti tecnologicamente avanzati con il modello di relazioni socio-produttive basato su principi di economia circolare generativa e sul pieno recupero del carattere di bene comune, connaturato con moneta e credito, capace di diventare un potente fattore di coesione per la comunità.