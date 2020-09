Gradara, per rapinarla le spruzzano spray urticante in faccia mentre guida

GRADARA – L’hanno affiancata in sella ad un motociclo e le hanno spruzzato spray urticante in faccia mentre era alla guida della sua vettura. L’intento dei balordi era quello di far schiantare la donna per poterla poi derubare della borsa. Vittima dell’accaduto una 50enne di origine moldava.



Un vero e proprio agguato quello andato in scena a Granarola, in via Treponti, nel pomeriggio del 14 settembre: i due criminali, incuranti delle conseguenze anche gravissime che avrebbe potuto avere il loro gesto, approfittando del finestrino abbassato, hanno spruzzato spray urticante nell’abitacolo; la donna, a causa della forte irritazione causata dal prodotto, ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro un palo.



Raggiunto il loro intento, i ladri si sono così avvicinati all’auto ed hanno trafugato la borsa con il suo contenuto. Fortunatamente nell’impatto la vittima non ha riportato gravi lesioni. L’allarme è stato dato da alcuni passanti: sul posto è stato chiesto l’intervento del 118 che ha provveduto a medicare e tranquillizzare la donna, ancora in evidente stato di agitazione, e trasportarla al Pronto soccorso locale.



La donna ha sporto denuncia e sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine. Oltre alla gravità del reato predatorio, a preoccupare è la modalità che poteva avere conseguenze più gravi sia per l’automobilista che per altre eventuali persone che transitavano nella zona.