L'uomo si trovava in un terreno agricolo quando sarebbe stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto le autorità ed il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso

GRADARA – La comunità di Gradara è sotto shock per l’improvvisa scomparsa di un pensionato trovato senza vita nell’orto. La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 27 luglio.



A.V., queste le iniziali dell’uomo, si trovava in un terreno agricolo quando sarebbe stato presumibilmente colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. A dare l’allarme sarebbe stata una persona, anch’essa intenta a lavorare la terra poco distante, che ha notato il corpo riverso a terra.



Subito ha allertato i familiari e gli uomini del 118: sul posto è giunta un’ambulanza ma per il pensionato non c‘è stato nulla da fare; al loro arrivo l’uomo era già spirato. Sul posto anche i carabinieri del luogo come da prassi in circostanze analoghe. La notizia della tragedia è ben presto rimbalzata tra i cittadini del borgo medioevale dove l’uomo era molto conosciuto e stimato.