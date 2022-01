Gradara, lupo in un giardino di casa in pieno giorno: «Me lo sono trovato davanti»

GRADARA – Lupo in un giardino di casa in pieno giorno. È successo a Pieve Vecchia, frazione di Gradara confinante con Tavullia, nel primo pomeriggio del 22 gennaio. L’insolito incontro è stato fatto dal proprietario di casa intorno alle 14: l’uomo ha aperto l’uscio e si è trovato l’animale a pochi metri di distanza, all’interno della corte della sua casa. Il lupo, alla vista dell’uomo, ha subito cercato una via di fuga: attraversando l’orto, nella parte del giardino non recintata che si apre alla campagna, si è dileguato velocemente.

L’incontro ravvicinato si è consumato a pochi chilometri di distanza dal ranch di Valentino Rossi dove nell’estate del 2020 un lupo era rimasto incastrato in una rete, il tutto a dimostrazione che la presenza di questi animali in quella zona è oramai consolidata. L’abitazione, nonostante sia al di fuori del centro abitato, non è isolata o in aperta campagna. Lungo la via si trovano diverse case.

«Sono uscito di casa per prendere la legna e me lo so sono trovato davanti: veramente un animale bellissimo, una grande emozione. Nonostante in altre occasioni abbia trovato tracce fresche nel mio giardino, non mi era mai capitato di vederne uno, per di più così da vicino. Premetto che non mi sono mai sentito in pericolo: il lupo era evidentemente molto più sorpreso e spaventato di me tanto che ha cercato immediatamente una via di fuga. In fondo alla collina c’è una piccola radura dove non raramente si vedono caprioli: è facile che questa sia una loro zona di caccia. Tra l’altro durante la nevicata della settimana scorsa nel giardino si era introdotto anche un capriolo».