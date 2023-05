Gradara, la rocca spalanca le sue porte per “Una notte a corte”

Un viaggio nel tempo fino al Rinascimento tra affascinanti scene di vita cortese, in occasione della Notte Europea dei Musei (sabato 13 maggio)

GRADARA – Quali attività animavano una corte rinascimentale nell’ora del crepuscolo? Quali erano le occupazioni abituali di nobili e popolani al calar della sera? Sabato 13 maggio i visitatori potranno scoprirlo, immergendosi in prima persona in un viaggio nel tempo che li porterà indietro fino al Rinascimento. Il tutto nella cornice della Rocca demaniale di Gradara, che in occasione della Notte Europea dei Musei e del Grand Tour Musei della Regione Marche spalancherà le sue porte con l’evento gratuito denominato “Una notte a corte”.

I suggestivi ambienti della Rocca Demaniale ospiteranno accurate scene di vita cortese, in grado di restituire piccoli squarci pubblici e privati della quotidianità del tempo: dalla toeletta della nobildonna alla preghiera del Signore prima di coricarsi, dal bivacco degli armigeri ai piaceri del banchetto fino all’osservazione guidata delle stelle con l’astronomo di corte. I tableaux vivants, ricostruiti da esperti rievocatori in abito storico, coinvolgeranno i visitatori in un percorso di scoperta istruttivo e affascinante.

Nel corso della serata sarà presentato il volume “Io sono Aura, storie di banchetti alla mia corte”, scritto da Nicoletta Tagliabracci, ambasciatrice territoriale per l’enogastronimia. L’evento, che rientra nel calendario Grand Tour Musei della Regione Marche, aderisce all’iniziativa PhotoWalk al Museo, una passeggiata fotografica e social per favorire una maggiore interazione del pubblico con la struttura museale.

Orario: dalle 21.00 alle 23.15.