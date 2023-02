Gradara, le incisioni di Schiaminossi a palazzo Rubini Vesin

GRADARA – Il gioco a due tra il bianco e nero nel segno di Raffaello Schiaminossi. Sono oltre 150 le incisioni dell’artista e incisore di Borgo San Sepolcro in mostra nei rinnovati ambienti del MARV – Museo d’Arte Palazzo Rubini Vesin di Gradara.

La mostra “Schiaminossi incisore 1572-1622” è promossa dal Comune di Gradara e da Gradara Innova s.r.l. e in collaborazione con il Comune e il Museo Civico “Piero Della Francesca” di Sansepolcro.

L’esposizione segue le celebrazioni per il IV Centenario della morte dell’artista borghese Raffaello Schiaminossi promosse dal Comune e Museo di Sansepolcro nel corso del 2022 ed è accompagnata dal nuovo catalogo ragionato delle incisioni dell’artista, redatto in collaborazione con l’Istituto Centrale per la Grafica e pubblicato da Silvana Editoriale.



Grazie a un prestito eccezionale della famiglia Valbonetti le incisioni di Schiaminossi dialogano con le acqueforti di Barocci, Cherubino Alberti, Luca di Leida, Albrecht Durer.

Spicca nel gruppo la serie degli Schermidori, celebri illustrazioni del trattato Gran simulacro dell’Arte e dell’Uso della scherma di Ridolfo Capoferro da Cagli (1610), ma anche le serie complete di popolari soggetti quali le Sibille, i Profeti, Le Virtù dell’anima.



La mostra, a cura di Luca Baroni, resterà aperta il sabato e la domenica (10.00-13.00 / 14.30-18.30; visite infrasettimanali e gruppi su prenotazione) fino al 21 maggio.

L’evento apre una nuova stagione di mostre d’arte a Gradara che proseguirà a giugno 2023 con la rassegna monografica dedicata all’artista marchigiano Luigi Toccacieli.