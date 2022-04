GRADARA – Grave incidente nella giornata del 12 aprile a Gradara, costato la vita a Pierino Tonti, 70 anni. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava conducendo. Il trattore, mentre percorreva un tratto scosceso, si sarebbe ribaltato non lasciando scampo al pensionato.



Il dramma si è consumato nelle campagne di Granarola in un appezzamento di terreno della vittima. A dare l’allarme sarebbero stati i familiari preoccupati dal fatto che l’uomo non tornasse a casa e non fosse reperibile telefonicamente. Le autorità giunte sul luogo hanno allertato il 118 ed i Vigili del Fuoco ma per il 70enne non c’era più nulla da fare.



Sul luogo anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso: saranno loro a dovere fare luce sull’esatta dinamica di questa tragedia. Purtroppo si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di incidenti legati all’utilizzo di mezzi agricoli che negli ultimi anni hanno costellato le Marche ed, in particolare, il pesarese.