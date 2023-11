A Gradara un Halloween speciale con l’horror tour al castello

Grande successo per “Una notte al castello stregato”. «È stato meraviglioso vedere le persone emozionarsi non solo per lo spettacolo ma anche per la bellezza indiscussa del luogo»

GRADARA – Gradara a tinte fosche per un Halloween speciale. Nell’affascinante borgo del Pesarese si è appena chiuso un grande evento trasversale, tra folclore e cultura fusi con la storia del castello.

«Appena terminato il lungo week end di Halloween 2023, Gradara si riconferma luogo prediletto da un pubblico eterogeneo per età e per interessi, lo dimostra il successo riscosso dagli eventi curati dalla Proloco di Gradara. Forte di uno staff preparato professionalmente e coeso, la Proloco, ha centrato in pieno gli obiettivi di questo Halloweekend, creando una serie di spettacoli capaci di attrarre un pubblico vasto, proveniente non solo dalla regione ma anche da altre regioni, che hanno registrato il tutto esaurito», dice in una nota il presidente della Proloco di Gradara, Tiziano Marchetti. «Numerosi attori, figuranti, animatori ed artisti hanno concorso a realizzare spettacoli di qualità e coinvolgenti. Tra gli spettacoli, ha riscosso tanto successo, una esclusiva di quest’anno: “Una notte al castello stregato”. Si è trattato di un tour animato a tema horror, in notturna, nelle straordinarie sale delle Rocca. Tantissime sono state le richieste, al punto da non essere stati in grado di accoglierle tutte, per uno spettacolo davvero unico con attori professionisti che, compostamente, nelle sale storiche, hanno interpretato alcuni personaggio horror».

E poi ancora: «È stato meraviglioso vedere le persone emozionarsi non solo per lo spettacolo ma anche per la bellezza indiscussa del luogo in cui esso si svolgeva. Immaginiamo che, anche grazie al nostro lavoro, una parte del pubblico dei nostri spettacoli possa tornare a Gradara per visitare in pieno relax contemplativo la nostra amata Rocca, che magari, se non fosse stato per il Tour Horror, non avrebbe mai visitato. Per questi motivi abbiamo definito il nostro evento trasversale. Il nostro non è più un solo pubblico ma tanti pubblici con interessi diversi ma conciliabili. Il nostro non è un pubblico fugace ma un pubblico affezionato che segue costantemente i nostri eventi».

A chiusura, i ringraziamenti di Marchetti: «Per tutte queste ragioni desidero ringraziare la Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per averci permesso di sviluppare il nostro horror tour in un luogo così autorevole ed affascinante ed infine vorrei ringraziare il nostro Sindaco, Filippo Gasperi, per averci appoggiato con fermezza e con una buona dose di coraggio e con lui il Presidente di Gradara Innova, Federico Mammarella. Chiudo ringraziando tutto lo staff della Proloco, il Direttivo, i volontari che restano una parte fondamentale delle nostre attività, e tutto il nostro pubblico che continua a tempestare i nostri recapiti di ringraziamenti e complimenti. L’impegno e la professionalità sono le costanti che ci caratterizzano».