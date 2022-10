GRADARA – Si rubano persino le impalcature per ponteggi. Ma vengono scoperti e arrestati.

Si tratta di due ragazzi di 18 e 20 anni domiciliati nella provincia di Rimini, di origini bosniache, disoccupati. Nella notte tra sabato e domenica hanno tentato di portar via da una ditta di Gradara dei tubi di metallo per impalcature. Non è chiaro se si sia trattato di un furto su commissione, ma quello che è certo è che i ponteggi, come altri materiali, visto il boom dell’edilizia, sono praticamente introvabili. Tanto che molti ponteggi siano sorvegliati da telecamere e allarmi. Il loro noleggio è diventato molto oneroso e c’è chi si li ha noleggiati all’estero pur di mandare avanti i cantieri.

Qualcosa è andato storto nei loro piani e sono stati scoperti perché i carabinieri della stazione di Gabicce stavano facendo un controllo del territorio. Così li hanno visti armeggiare e caricare la refurtiva. Sono stati bloccati e arrestati per il furto aggravato in flagranza di reato.

Sono stati portati davanti al giudice per la direttissima. Arresto convalidato. L’udienza riprenderà il 28 ottobre con la scelta del rito o il patteggiamento. Per i due è stato emesso un foglio di via dalla provincia di Pesaro. Non potranno farvi ritorno.