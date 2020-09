Gradara, fanno saltare il bancomat, banditi in fuga con migliaia di euro

Il colpo alla filiale di Riviera Banca in via San Giovanni in Marignano. È il secondo in un anno. Sul caso indagano i carabinieri

GRADARA – Fanno saltare il bancomat, è la seconda volta in un anno a Gradara. Banditi in fuga col malloppo.

Intorno alle 2:30 della notte di venerdì il boato. Tre malviventi hanno caricato di esplosivo il bancomat della filiale di Riviera Banca in via San Giovanni in Marignano.

La tecnica utilizzata è quella della “marmotta”, un parallelepipedo con esplosivo che viene infilato nella fessura.

Hanno coperto con vernice spray la telecamera per offuscare le immagini.

I banditi sono riusciti a portare via diverse migliaia di euro. Il giorno scelto dai banditi non è casuale perché il venerdì, con la filiale chiusa per tutto il weekend, il dispositivo viene caricato di più contante in modo da garantire i prelievi dai clienti.

I danni provocati

Sono scappati a piedi e in questo frangente sono stati visti da alcuni testimoni. Probabilmente avevano qualcuno che li stava aspettando in macchina per garantirsi la fuga. Sul caso stanno indagando i carabinieri.



La stessa sera c’era stata la rapina con il coltello all’edicolante. Un piccolo borgo in cui in poche ore si sono consumati due fatti di cronaca. Una banda di professionisti da una parte un bandito solitario dall’altra.

Non è la prima volta che i banditi fanno saltare il bancomat a Gradara.

Proprio qualche settimana fa i carabinieri hanno arrestato i due responsabili. Hanno rintracciato un 35enne e un 32nne di Foggia dopo una indagine.

Era piena notte del 21 settembre dello scorso anno, quando il fragoroso boato che sconquassò lo sportello Atm dell’Istituto di credito “Riviera Banca” di Gradara. Il bottino fu di oltre 30 mila euro.