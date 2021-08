Gradara, si accendono le suggestioni del Piccolo Magic – VIDEO

Tanti personaggi, spettacoli e magia per tutti i lunedì di agosto nel Borgo di Gradara. Eventi per piccoli e grandi, tra musica, teatro e fantasia.

GRADARA – Nello splendido scenario di uno dei “Borghi più belli d’Italia” ci immergiamo nelle suggestioni del Piccolo Magic, piccolo grande evento per scoprire una Gradara incantata, in 5 serate, per tutto il mese di agosto.

È l’evento più atteso dai bambini di tutte le età e torna per tutto il mese di agosto ad accompagnare le serate nel borgo di Gradara: è il Piccolo Magic, serate di suggestioni e di magia insieme a tanti simpatici personaggi che si potranno incontrare nelle vie e negli angoli di questo suggestivo castello.

Il bizzarro Elfo Gingillo, la Fata dei Desideri, Il Re dei Re con la sua ReGGina, i Folletti e l’immancabile Contastorie (con la “O”) che accompagneranno i visitatori di tutte le età alla scoperta della Strada della Regina e la Strada del Drago, delle meraviglie della Piazza Pazza, il Piccolo Teatro Fatato, la Piazzetta dei Folletti e la Piazza del Re.

«C’è tanto da scoprire in questo che è un appuntamento molto sentito dalle famiglie – dice Tiziano Marchetti, presidente della Pro loco di Gradara – ci sono tanti ingredienti che rendono il Piccolo Magic un appuntamento imperdibile: innanzitutto la fantasia, l’allegria, poi il divertimento».



Tanti gli spettacoli in programma: per il debutto, lunedì 2 agosto, è tornata eVolution Dance Theater, fusione innovativa ed emozionante di danza, arte, acrobazia, magia e illusione e il loro spettacolo sotto una pioggia di coriandoli sparati in cielo da grossi cannoni; gli itineranti nel borgo ovvero i simpatici personaggi che animano le stradine…il contastorie, il Re dei Re, la ReGGina, il Folletto sul muretto, poi la trascinante musica della Marching Band e nella Strada del Drago il rituale della sacra cova del Drago di H.O.P.E. con gli artisti internazionali Dragonium. Musica, ritmo e tanta energia con lo spettacolo di danza popolare La Musica dell’Anima e la sua pizzica nella piazza Pazza mentre nella piazza dei folletti i bambini hanno incontrato il sorprendente, ironico e divertente Marco Giulio Magnani che per il Piccolo Magic veste i panni di Elfo Gingillo.



La Marching Band

La direzione artistica è a cura di un eclettico Marcello Franca con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di Gradara. «Il filo conduttore di questa rassegna è senza dubbio la magia – dice Marcello Franca, direttore artistico – che piace agli adulti ma soprattutto ai bambini. E poi c’è tanto da divertirsi con i nostri personaggi e i momenti di spettacolo». Nelle stradine anche mercatini dell’artigianato artistico, i fiori delle fate, i costumi, i bracciali realizzati con cristallo terapia e lo stand di Irina Bijoux con i suoi gioielli sartoriali realizzati a mano seguendo la tecnica antica della “soutache” usata per decorare gli abiti sontuosi degli Zar.

«Siamo una Compagnia un po’ particolare che nei suoi spettacoli unisce danza, acrobazia, magia e illusione cercando sempre di far sorridere le persone, soprattutto in questo momento – dice Carlotta, danzatrice di eVolution Dance Theater – saremo a Gradara per il debutto del Piccolo Magic e uno spettacolo di pupazzi giganti e una performance di led luminosi, ma torneremo il 16 agosto e vi aspettiamo!».

Due dei danzatori di eVolution Dance Theater



E per tutti i lunedì di agosto, si alterneranno spettacoli, performance e momenti di divertimento. Lunedì 9 agosto oltre agli itineranti nel Borgo, Dragonium, Elfo Gingillo sarà la volta della musica della Mabò Band, del Piccolo Teatro Fatato e di uno spettacolo interattivo sulla Via del Tesoro.

Il 16 agosto, magia e illusionismo con Alberto Vio e Mystery Dream, poi uno spettacolo incredibile tra scienza e musica con l’arpa laser e il ritorno di eVolution Dance Theater. Lunedì 23 agosto protagonisti saranno Elfo Gingillo, la Fata dei desideri e Nonno Bolla, poi la musica balcanica con la Zastava Orkestar, la performance “Mettici il cuore” di Nina Theater e nella piazza del Re, gli straordinari artisti del Negma Dance Group, finalisti di Italia’s Got Talent 2021, con il loro The Greatest Show in stile Musical di Bollywood, dalle coreografie originali e costumi spettacolari.

Elfo Gingillo



Il Piccolo Magic si chiude il 30 agosto con tutti gli artisti itineranti nel borgo: da Nonno Bolla alla Fata dei Desideri, il Contastorie, il Re dei Re, la ReGGIna, il Folletto sul muretto e le note della Marching band. Torna lo spettacolo di Dragonium, tante sorprese e artisti da scoprire nella piazza pazza, Elfo Gingillo superstar nella piazzetta dei folletti e il Piccolo teatro fatato di Katiuscia Pirlo e la magia di Nonno Bolla. Insomma, una serata conclusiva straordinaria in cui c’è tanto tanto da vedere.

Appuntamento dunque con il “Piccolo Magic” lunedì 9, 16, 23 e 30 agosto dalle ore 18.30.

I biglietti sono acquistabili online su liveticket.it o presso la Pro Loco di Gradara. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione anti-Covid. Info: Pro loco Gradara tel. 0541.964115 – 340.1436396 oppure su www.gradara.org e alla pagina Facebook e Instagram “themagiccastle.it”

Irina Bijoux nel mercatino delle fate

Lo show degli eVolution Dance Theater