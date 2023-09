Gradara, due arresti in tre giorni: nei guai 40enne che ha aggredito anche dei carabinieri

PESARO – Due arresti in tre giorni. Il protagonista è un 40enne residente nella zona di Gradara che l’altra sera ha nuovamente dato in escandescenze nel borgo medievale. Prima ha preteso di avere un biglietto per i camminamenti inveendo contro le addette della biglietteria del Castello. Poi si è spostato in un locale dove ha iniziato a sbraitare contro il titolare e i clienti.

Ovviamente era sotto l’effetto di alcol e più di una persona ha chiamato i carabinieri per segnalare le molestie ricevute. L’uomo a quel punto si è spostato in un altro locale ma qui è stato raggiunto dai carabinieri. Alla vista delle divise ha dato in escandescenze urlando contro i militari che volevano identificarlo e farlo allontanare. Lui ha reagito strattonando un carabiniere prendendolo per il polso. Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dato che il militare ha avuto 7 giorni di prognosi.

Arresto convalidato e divieto di dimora nella provincia di Pesaro.

Due giorni prima si era sdraiato in mezzo alla strada e all’arrivo dei carabinieri ha mollato una testata a un militare spaccandogli il naso. La prognosi era di trenta giorni.

Aveva patteggiato 10 mesi.