Gradara d’Amare, la città di Paolo e Francesca capitale degli innamorati

GRADARA – La città di Gradara si prepara a diventare per tre gironi la capitale degli innamorati. L’antico borgo medioevale, tra i siti più visitati delle Marche e dell’Italia, in occasione della festa di San Valentino da sabato 12 a lunedì 14 febbraio, si tramuterà in “Gradara d’Amare”, la location perfetta per un weekend all’insegna del romanticismo.



Gradara D’amare

Tante le iniziative per vivere la magia di San Valentino, pensate per rendere davvero speciale il giorno più romantico dell’anno non solo per tutti gli innamorati che desiderano celebrare i loro sentimenti nella Castello dell’Amore, ma anche per tutte le famiglie con bambini.





L’Amore sarà il filo conduttore delle iniziative che accenderanno il magico Borgo di romantiche suggestioni: le vie illuminate da candele profumate e decorate da cuori rossi, il Pozzo delle Dediche e il Registro degli Innamorati dove lasciare la propria firma d’Amore, coinvolgenti itinerari animati, letture recitate al bacio, un’intrigante serata con brindisi alla Rocca in atmosfera anni Venti, la speciale Romantic Silent Musicin cuffia!

A seguire il programma nel dettaglio.

Tutti i giorni nel borgo

Pozzo delle Dediche&Registro degli Innamorati: gli innamorati possono lasciare la loro dedica d’Amore nel magico Pozzo e firmare il Registro dell’Amore Eterno.

l Selfie dell’Amore: scatti degli Innamorati per un ricordo indimenticabile di Gradara.

Al tramonto romantiche atmosfere…il magico Borgo s’illumina d’Amore! Passeggiate romantiche tra i vicoli del magico Borgo, tra illuminazioni affascinanti e coinvolgenti.

Pranzi e cene romantiche a lume di candela in tutti i ristoranti di Gradara

Apertura straordinaria della Rocca di Gradara 12/13/14 febbraio dalle 9.30 alle 21, chiusura biglietteria ore 20.30

Eventi su prenotazione

Sulle orme di Paolo e Francesca…intrighi d’Amore

Visite guidate e animate nel Borgo e nel Castello Gradara

Partenza ore 11.00 – 14.30 – 16.00 – 18.00

Lettura recitata con musica…al bacio!

Nel Teatro Comunale, i brani più famosi della prosa e della poesia internazionale dedicati al “bacio”, accompagnati da musica dal vivo

Alle ore 17.00-18.00-19.00, durata 30 min. circa – posti limitati

Romantic Silent Music…in cuffia!

Un evento unico e originale in cui partecipanti ascoltano la musica in cuffia…per ballare insieme nel Borgo di Gradara!

Alle ore 18-19-20 – durata 30 min. circa – posti limitati

Info: Tel. 0541 964115 | Cell. 340 1436396 | info@gradara.org.