Gradara, cucciola di pitbull scappa di casa e viene uccisa a fucilate

PESARO – Scomparsa da qualche ora, ma viene trovata in un fosso con due colpi di fucile in testa.



È la terribile fine di Zoe, la cucciola di pitbull di nemmeno un anno, che la sera del 5 dicembre era scappata dal cancello di casa, facendo scattare immediatamente le ricerche.

Subito l’allarme sui social nella zona di Granarola di Gradara per avere notizie della piccola Zoe. Ore disperate di ricerche. Poi la triste verità finita sempre sui social.

Il cane è stata ucciso con due colpi di fucile in testa. Zoe è stata ritrovata in un fosso dietro casa, uccisa. «Era uscita dal cancello ma si è trovata davanti un cacciatore, che pensando potesse essere un pericolo per lui, l’ha giustiziata, le ha sparato, l’ha uccisa – si sfogano i proprietari sui social -. Era una cucciola, non aggredisce nessuno, non avrebbe fatto male ad una mosca. Un cane che giocava beatamente con umani con bambini e con altri cani, io non ci voglio credere. Come si fa a guardare negli occhi un’anima innocente e tirargli un colpo in testa».



A sparare sarebbe stato un cacciatore che sarebbe stato identificato dai carabinieri e che sostiene che il cane lo avrebbe aggredito.