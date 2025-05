Gradara celebra la giornata mondiale del gioco (sabato 24 maggio)

PESARO – Gradara si prepara a celebrare la Giornata Mondiale dedicata al Gioco. Sabato 24 maggio dalle ore 15.00 alle 18.00 il centro storico del borgo medievale si trasformerà in una ludoteca a cielo aperto. Tante le iniziative ludiche per tutte le età che animeranno le vie del centro storico di Gradara all’insegna del divertimento e della socializzazione.

Si va dall’area allestita per riscoprire il piacere del gioco all’aperto con ScomBussolo, alle postazioni di SUBBUTEO – celebre gioco da tavolo che simula il calcio e che da sempre appassiona intere generazioni – a cura di Club Subbuteo Colombarone.

Ci sarà poi Il maxi Gioco dell’Oca “Agiamo l’Agenda” di Riù Ludoteca del Riuso: un percorso a grandezza naturale che permetterà ai partecipanti di apprendere, divertendosi, i principi dell’Agenda 2030 – programma internazionale che mira a uno sviluppo sostenibile.

Non mancheranno spazi gioco per adolescenti e ragazzi a cura di Gigra – Giovani Gradara e Coop Labirinto e laboratori creativi per i più piccoli, dai 5 ai 10 anni, ideati dal Centro per le Famiglie di Pesaro, Gradara e Gabicce Mare per favorire le relazioni e stimolare la fantasia.

Ci sarà occasione anche per momenti di riflessione come l’Intervento sul tema dello sport a cura di “OINP Osservatorio Italiano del No profit: OINP in Tour – Lo sport si mette in cammino per tutti” che si terrà dalle ore 15.00.

La giornata si concluderà con l’attività-dimostrazione “SI DANZA!” di UISP Pesaro Urbino: due sessioni di danza interattive e dimostrative, che si svolgeranno alle ore 16.30 e alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale di Gradara

L’assessora al gioco e alle politiche educative e sociali del Comune di Gradara Angela Bulzinetti esprime la sua gratitudine verso tutte le associazioni culturali, ludiche e sportive che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento come a tutte le iniziative organizzate nel corso di un intero anno – da maggio 2024 a maggio 2025 – nell’ambito del progetto 7/14 GradLab Benessere in Famiglia, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e co-finanziato da Comune di Gradara:

«È stato un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni – dichiara Bulzinetti. Le famiglie di Gradara sono state al centro di una programmazione che ha affrontato vari aspetti dell’educazione e delle relazioni all’interno dei nuclei familiari. Tante le iniziative realizzate con diverse finalità: dalla prevenzione dei rischi nel mondo digitale, al bullismo e cyberbullismo, alla formazione di una cultura del rispetto e dell’inclusione, fino alla tutela dell’ambiente. Lo sport, l’arte, il teatro, le attività manuali e artigianali e – ovviamente – il gioco, sono stati d’ispirazione per creare occasioni di condivisione e confronto, per approfondire tematiche importanti e cruciali e fornire strumenti educativi di supporto alla genitorialità, utili ad affrontare con serenità e consapevolezza delicati momenti della crescita di bambini e adolescenti. Desidero ringraziare le associazioni coinvolte per il loro impegno e la loro passione e naturalmente tutte le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo a questo grande progetto. La Giornata del Gioco – prosegue l’assessora – è l’evento conclusivo di questo importante percorso di crescita fatto insieme come comunità e ci sembrava giusto festeggiarlo con la cosa che sappiamo fare meglio: ‘Giocare’. Il Gioco non è solo intrattenimento e svago ma è soprattutto strumento di educazione, formazione e inclusione e come tale deve essere valorizzato».

L’appuntamento è dunque per sabato 24 maggio nel borgo di Gradara a partire dalle ore 15.00. Ingresso libero e gratuito al borgo e a tutte le iniziative in programma

Per info Ufficio IAT Informazione e Accoglienza Turistica di Gradara

tel. 0541964673