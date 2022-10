Gradara, il brivido è servito all’Halloweekend tra le mura medioevali

GRADARA – La Proloco di Gradara per il Week end di Halloween ha programmato quattro giorni di spettacoli da paura! Il brivido ed il divertimento è per tutta la famiglia, per l’intera giornata.

Sarà per la naturale vocazione al mistero che ispirano le sue antiche e solide mura, sarà perchè la sua Rocca è stata teatro di intrighi, lotte e tragiche passioni finite nel sangue, sta di fatto che Gradara si conferma essere la scena perfetta per ospitare scorribande di spiritelli, danze di anime in pena, leggende materializzate e bizzari personaggi in cerca di qualcosa che non esiste. Ecco dunque di cosa sarà composta la quattro giorni dell’ Halloweekend: divertimento, scherzetti, lugubri spettacoli e molto altro che non permetterà a nessuno di annoiarsi.

Tra le novità quest’anno Il Mercatino Strambo,Il Borgo Sinistro, solo il 29-30 e 31 ottobre, un palcoscenico immaginario a Gradara, in cui si esibiranno traghettatori di anime, giullari del diavolo, il becchino e le sue storie, l’acchiappastreghe, vampiri esperti narratori di pozioni e ballerine messicane vivacemente defunte. Per i più piccini in Teat-rino si esibirà il fantasmino, instancabile narratore di storie, tra le vie del Borgo troverete il Pozzo dei Capricci, un luogo magico in cui ogni bambino potrà sbarazzarsi dei propri capricci per sempre, grazie al fantasmozzo del pozzo che esaudirà il desiderio scritto di ogni bimbo di buona volontà… ed infine il truccabimbi, un pool di streghe buonine, capaci di decorare da mostro ogni angelico viso di bambino. Altra novità di questa edizione è il Tour Animato di Paolo e Francesca tra Storia e Leggenda, una passeggiata con guida che narrerà le vicende occorse al Castello tra storia e mito, tra verità e mistero. Le visite sono prenotabili tutti i giorni dell’evento mattina e pomeriggio e, grande novità, anche in notturna. Infatti il 30 e 31 ottobre in occasione delle aperture della Rocca fino alle 22.30 sarà possibile prenotare tutti gli itininerari anche la sera, che tutti immaginiamo essere più suggestiva, luna piena o no.

E se pensavate di aver visto tutto sul genere Halloween, allora ricredetevi con la grande novità di questa edizione: l’Horror Show “The Addams Family & Friends” a cura di The Show Production e la visita alla fatiscente Villa della Famiglia Addams. Uno spettacolo, con gli inquietanti personaggi della famiglia più cupa del mondo e i loro poco rassicuranti amici. Con loro potrai scattarti un selfie nelle gelide sale della Villa, sempre che queste oscure creature rimangano fissate nella tua foto. In tutto due soli spettacoli il 31 ottobre: ore 18.30 e ore 21.30 con prenotazione obbligatoria (I posti sono limitati). Alla fine dell’Horror Show, i padroni di casa offriranno ai convenuti orripilanti dolcetti, mostruosi stuzzichini e brindisi con pozioni segrete per tutti. A Gradara, durante l’Halloweekend, tutte le maschere a tema sono le benvenute. Quattro giorni di spettacoli da mattino a sera da lasciare senza fiato! Per info e prenotazioni: tel0541.964115 – 340.1436396 oppure https://www.gradara.org/eventi-a-gradara/halloweekend-2022/ ( L’ingresso al Borgo è libero ) Proloco Gradara_ tel 0721964115-3401436396 info@gradara.org