A Gradara la Befana arriva sui trampoli! Ecco gli appuntamenti

GRADARA – La Befana è la festa per antonomasia dedicata ai bambini. Che porti il dono dei sogni o tanto carbone non importa, ciò che conta è il clima di allegria che ciascun bambino si merita. «Per rendere ancora più fantastica questa festa, noi di Pro Loco Gradara, abbiamo pensato di trasformarla in lungo week end per valorizzare al massimo lo spirito di questa questa festa», spiegano i promotori.

Si inizia giovedì 5 gennaio con il “Giullare delle feste”, alle ore 11, un personaggio fantastico un po’ elfo e un po’ giullare che guiderà chi lo vorrà, in un itinerario giocoso per bambini di tutte le età in Borgo! Con la sua lingua tagliente saprà raccontare i segreti, le storie ed i pettegolezzi che aleggiano entro le mura di Gradara sulla storica coppia di Paolo e Francesca. L’itinerario con il Giullare comprende anche una Visita ai Camminamenti di Ronda da cui godere della vista mozzafiato tra Marche e Romagna, ma non è tutto, infatti, dopo la vista animata con il Giullare è possibile proseguire con la Visita Guidata nelle sale del Castello con un piccolo supplemento.

Il 6 e 7 gennaio alle ore 11.30 e alle 15.30 in Borgo c’è il divertente spettacolo “Senti chi abbaia” con protagonista la briosa cagnolina Yaya e il suo goffo assistente Unnico. Un’esibizione dolcissima che coinvolgerà anche il pubblico e che vi farà amare ancora di più i nostri amici pelosi.

Il 6 gennaio è anche la volta della protagonista indiscussa della festa, l’anziana signora dispensatrice di doni a cavallo di una scopa: la Befana. Ebbene la vedremo alle 15 sui trampoli in giro per il Borgo in compagnia delle sue aiutanti befane salterine che si esibiranno dalla stessa ora, ogni 45 minuti per le vie del castello a fianco della Compagnia del Cactus, per la grande parata della Befana.

Infine il 6 e l’8 gennaio, alle 15.30 e 17.30, l’appuntamento è con il Teatro Stralunato, nel piccolo e delizioso teatro di Gradara infatti andrà in scena lo spettacolo “Gran Cabaret Clown” interpretato dalla Compagnia del Cactus. «Si tratta di una rappresentazione intensa ed emozionante, per cui si ride, ci si commuove, si gioca ma in maniera trasversale, ed è adatto a generazioni diverse».

Completa il calendario teatrale “C’è un pezz buff da div adess…” e “Le poesie più famose interpretate dal poeta” di Carlo Pagnini, alle ore 18.

Per info, https://www.gradara.org/eventi-a-gradara/la-befana-2023/#6-e-8-gennaio

Oppure, telefonare ai numeri, 0541964115-3401436396