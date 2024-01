Gradara, le tante attività per la mostra su Alsemo Bucci: escape room, percorsi sensoriali, laboratori

Al Museo MARV tante iniziative. Anche incontri con il curatore per conoscere il grande artista del Novecento e una speciale attività per persone con demenza

GRADARA – Terminate le festività natalizie il nuovo anno si apre a Gradara (PU) all’insegna dell’arte e della cultura accessibile a tutti.

Al Museo MARV, nel cuore del centro storico – dove è attualmente allestita la mostra Bucci. Dalle Marche a Parigi -sono in programma numerose attività volte a far conoscere il grande artista del Novecento.

Ogni proposta è rivolta a pubblici diversi: gli appassionati di storia dell’arte potranno approfittare degli incontri con il curatore Luca Baroni per approfondire alcuni aspetti dell’opera di Anselmo Bucci. Dopo il primo intervento tenutosi a fine dicembre intorno a “Bucci disegnatore”, i prossimi appuntamenti dell’11 gennaio e dell’8 febbraio saranno dedicati rispettivamente ai temi “Anselmo Bucci: note a margini di una mostra “ e “Bucci: incisore e scrittore”.

Alto tasso di coinvolgimento garantito per l’escape room “Furto al Museo: chi ha rubato il ritratto di Mariquita?”, un viaggio immaginario – riservato ai maggiori di sedici anni – tra la Parigi della Belle Époque, dove approdò l’artista da giovane, alla Gradara dei giorni nostri per far luce su un mistero che si cela dietro gli enigmatici ritratti.

Non mancano gli appuntamenti per le famiglie con il percorso sensoriale pensato per i piccolissimi da zero a 3 anni “La valigia di Anselmo” (21 gennaio) mentre per i bambini dai 3 agli 8 anni è in programma la visita con laboratorio “Lo stretto indispensabile” ispirato alle opere realizzate da Anselmo Bucci per illustrare Il Libro della giungla (4 febbraio).

“Emozioni in cornice” è invece il titolo dello speciale incontro del 10 febbraio, attorno a una tazza di tè, per persone con demenza e caregivers. Un modo per avvicinarsi all’arte ricco di suggestioni, ammirando i capolavori esposti e condividendo liberamente pensieri ed emozioni.

Per chi ha voglia di mettersi in gioco ecco il percorso esperienziale “Bucci: tra profumi, colori e sapori” che si svolgerà in concomitanza con il finissage della mostra previsto per il 18 febbraio.

La mostra Bucci. Dalle Marche a Parigi è aperta al pubblico tutti i giorni. Orario 10-13 e 14-17. Ogni sabato alle 17 visite guidate a raccolta.

Per info costi e prenotazioni: Gradara Innova tel. 0541964673, cell e wa. 3311520659.