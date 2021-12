Gradara: accoltellata in casa, 60enne trovata morta

GRADARA – Trovata morta accoltellata. Si tratta di una donna di 60 anni, N. K., originaria dell’Est Europa, ma da anni in Italia dove conviveva con un pensionato italiano di 80 anni a Gradara. Un rapporto che si sarebbe deteriorato.

Il delitto si sarebbe compiuto all’interno dell’abitazione in circostanze e modalità ancora da chiarire anche se da una prima ipotesi, la gelosia avrebbe innescato l’ultimo litigio tra i due, fino a degenerare in modo irreparabile. A finire in manette con l’accusa di omicidio volontario il marito 80enne, V. C., pensionato di Gradara.



Un altro femminicidio. È stato scoperto nel pomeriggio di Santo Stefano dai carabinieri che stanno conducendo le indagini e che hanno lavorato fino a notte sulla scena del delitto. Lei era attesa al lavoro e quando non si è presentata sono iniziate le prime chiamate, fino ad arrivare alla scoperta poche ore più tardi. Le informazioni che trapelano sono ancora poche.