Good Pesaro Sound: torna il festival alla Palla di Pomodoro, fatto da giovani e per giovani

PESARO – GPS – Good Pesaro Sound è pronto a regalare una nuova notte di musica, energia e divertimento. L’appuntamento è per giovedì 28 agosto, dalle 20.30 fino all’1 di notte, quando altri 10 dj del territorio saliranno in consolle confermando lo spirito del festival: uno spazio libero, giovane e inclusivo, dove la musica diventa il filo conduttore della comunità. Alla prima serata centinaia di pesaresi e turisti. Ora ecco il bis.

Organizzato dall’associazione Pesaro è una Donna Intelligente, guidata da Mattia Morganti ed Elia Pantaleoni, il progetto unisce la festa alla solidarietà. Durante le tre serate, infatti, food truck e stand partner devolveranno il 20% degli incassi al progetto di riqualificazione del parco di via Agostini, scelto dai cittadini attraverso il sondaggio della pagina Welcome to Pesre. Oltre a ballare e divertirsi, sarà quindi possibile dare un contributo concreto alla città, anche attraverso il punto di raccolta per donazioni libere.

Pale, Pippo dj, Lorenzo Pastore, Miriam Caliendi, Tambu, Adì Criss, Stefano Tomassini, Mr Jack, ELION.

ULTIMA DATA DEL FESTIVAL

Venerdì 5 settembre

In caso di maltempo, le modifiche sugli orari verranno comunicate in tempo reale sulla pagina Instagram del Comune di Pesaro, Welcome to Pesre, Pesaro è una Donna Intelligente.