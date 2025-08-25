PESARO – Good Pesaro Sound, il format piace, ora si attendono le altre serate. Tantissime persone si sono riversate in piazzale della Libertà per ascoltare la musica pensata dai giovani per tutte le generazioni.

«Abbiamo fatto bene a credere sui giovani – commenta il sindaco Andrea Biancani – Con Gps abbiamo creduto in un progetto fatto da giovani pesaresi, con giovani pesaresi, per giovani pesaresi. Non avevamo il dubbio, sapevamo sarebbe stato un successo e abbiamo avviato un nuovo percorso; la città ha finalmente ritrovato i suoi giovani, aprendo con loro un nuovo dialogo. Elia e Mattia, assieme ai 10 dj del territorio che hanno suonato alla Palla di Pomodoro, hanno fatto nascere qualcosa di ancora più grande: un mix di generazioni che ballavano insieme, compreso il sottoscritto! Ci vediamo giovedì 28, sempre dalle 20.30 fino all’1 per la seconda serata».

Gli fa eco Riccardo Bernardi, Capogruppo La Marcia in Più – Biancani Sindaco: «Una bellissima serata, quella di ieri, che ha visto la Palla di Pomodoro trasformarsi in un palcoscenico vibrante di musica, energia e partecipazione. La prima serata del festival GPS – Good Pesaro Sound ha richiamato tantissimi giovani, dando vita a un evento riuscitissimo che resterà nella memoria della città e aprendo, di fatto, una nuova fase di partecipazione e un nuovo legame tra Comune e giovani generazioni».



«GPS – Good Pesaro Sound è la dimostrazione concreta di come, quando si sceglie di investire in spazi musicali, culturali e aggregativi dedicati ai giovani, i risultati non possano che essere eclatanti. Un successo che è il frutto dell’eccellente lavoro del sindaco Andrea Biancani e della sua Giunta, capaci di cogliere e valorizzare le esigenze delle nuove generazioni. Inoltre, la serata è stata capace di raggruppare veramente tutte le generazioni, in diverse fasi della serata. Questo ci permette davvero di poter dire che è stato creato un evento aperto a tutti».



Poi Bernardi precisa: «Determinante è stato anche l’impegno dell’associazione “Pesaro Donna Intelligente”, fondata da Mattia Morganti ed Elia Pantaleoni, che hanno lanciato una sfida non semplice; quella di creare qualcosa che a Pesaro mancava, captando le esigenze delle giovani generazioni. Particolarmente significativo anche il messaggio che arriva dalla scelta di destinare tutto il ricavato alla riqualificazione del parco pubblico di Soria, davanti alla scuola Dante Alighieri: un luogo vissuto quotidianamente da ragazze e ragazzi nel periodo scolastico. Un vero e proprio binomio virtuoso, dove giovani che si divertono contribuiscono a migliorare spazi frequentati da altri giovani, in un circolo positivo che rafforza il senso di comunità e la capacità di Pesaro di crescere insieme. Il festival proseguirà nelle prossime serate – appuntamento per giovedì 28 dalle 10 – con la stessa energia e lo stesso spirito di collaborazione, confermando come Pesaro sia sempre più una città capace di unire musica, socialità, solidarietà donando spazi anche ai più giovani».