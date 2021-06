Gola del Furlo, Varotti (Confcommercio): «È ora di riaprire, dopo quattro mesi le imprese sono al collasso»

PESARO – Furlo, ancora collegamento interrotto. Confcommercio su tutte le furie per un disservizio in una delle zone più apprezzate della provincia, per un turismo legato alla natura, al paesaggio e all’enogastronomia.

Il direttore Confcommercio Amerigo Varotti incalza: «Da febbraio ad oggi poco è cambiato, salvo l’ordinanza del sindaco di Acqualagna che ha consentito la passeggiata lungo il percorso sino alla Galleria che è in territorio di Fermignano. Non solo non è stato fatto nulla per riaprire al traffico la meravigliosa Gola del Furlo, ma nel silenzio assordate degli Amministratori locali trapelano ancora voci di tavoli, di cabine di regia.

Amerigo Varotti, direttore Confcommercio

Come se non fossero già passati quattro mesi, durante i quali non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza la Gola. E intanto le imprese del turismo, della ristorazione ed i pubblici esercizi sono abbandonati nell’attesa di una ripresa economica – dovuta alla crescita del movimento turistico – che da loro non passa.

I turisti non arrivano al Furlo. C’è anche un problema di disinteresse nel dare una corretta informazione sulla segnaletica stradale sui possibili percorsi alternativi. Ma è drammatico che ancora da febbraio non sia stato adottato nulla di concreto, rilevato il pericolo e sanata la situazione. Questi ritardi e questa lentezza sono inaccettabili. Ci rivolgiamo anche alla Regione Marche oltre che ai Sindaci coinvolti : la Galleria del Furlo va riaperta urgentemente. Le imprese stanno collassando»