Gnl Pesaro, Malini e Sperindei: «Il Comune aggiorni il regolamento sulle industrie insalubri»

PESARO – Gnl Pesaro, il Comitato non molla nonostante la richiesta di risarcimento milionario arrivata dalla Fox Petroli.

Il Comitato Pesaro: NO GNL, fin dall’inizio impegnato in questa battaglia, ha presentato esposti, ricorsi e appelli, culminati con il diniego del NOF da parte del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco, che ha riconosciuto la pericolosità dell’impianto.

Il tema è l’ipotesi impianto liquefazione del gas. Il caso è balzato recentemente alle cronache scatenando reazioni delle associazioni e della politica. Non solo l’esposto, ma anche il ricorso al Tar.

L’attivismo ambientalista di Roberto Malini e Lisetta Sperindei si è opposto a difesa della salute dei cittadini e di quella dell’ambiente, segnalando inoltre la «pericolosità del progetto GNL in caso di incidente rilevante, in un’area alluvionale e sismica così prossima alle case. Che possibilità di intervento avrebbero i Vigili del Fuoco – si chiedono gli attivisti del Comitato – in caso di guasto, malfunzionamento o errore umano durante un fenomeno alluvionale? E perché aggiungere una fonte di inquinamento così vicino all’abitato, in contrasto con le normative nazionali e Ue sulla salute e sull’ambiente?».

La riposta della Fox Petroli è stata una causa milionaria intentata contro gli attivisti Roberto Malini e Lisetta Sperindei, fondatori del Comitato. I due saranno chiamati il 29 settembre a un tentativo di mediazione, ma hanno già annunciato che ribadiranno la loro netta opposizione sia al progetto di liquefazione del gas che alla presenza di un sito petrolifero obsoleto e inquinante accanto alle abitazioni.

Il Comitato insiste anche sulla necessità di bonificare l’area, come suggerito da analisi recenti, e di restituirla alla città con progetti sostenibili. Una posizione rafforzata dai dati epidemiologici: Pesaro registra tassi di mortalità per tumori superiori a quelli di grandi centri industriali come Roma e Milano. Per questo, secondo gli attivisti, «occorre non solo vigilare sul sito Fox, ma anche aggiornare il regolamento comunale di igiene alle normative nazionali ed europee in materia di industrie insalubri.

La battaglia contro il GNL, quindi, non è solo una vertenza locale, ma un nodo che intreccia salute pubblica, ambiente e diritto alla verità, in una città che nel 2024 ha portato il titolo di Capitale italiana della cultura».