Giro d’Italia, sul traguardo di Fossombrone fa festa l’irlandese Healy

FOSSOMBRONE – Sul traguardo dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2023 Terni-Fossombrone di 207 km, unico arrivo marchigiano di questa edizione della corsa rosa, è infine Ben Healy della EF Education-Easy Post a passare per primo. L’irlandese precede il canadese Derek Gee della Israel – Premier Tech e l’italiano Filippo Zana de Team Jayco AlUla, che arrivano ad un minuto e 49 secondi dal vincitore di tappa. In classifica generale il norvegese Andreas Leknessund (Team DSM) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale.

Giro d’Italia 2023, Andreas Leknessund in maglia rosa a Fossombrone (foto ufficio stampa)

Quella con arrivo a Fossombrone è stata una tappa combattuta e avvincente dopo che invece ieri, 12 maggio, la scarsa combattività del gruppo per il traguardo in quota e fra la neve del Gran Sasso, a Campo Imperatore, aveva suscitato diverse critiche (vincente il trentino Davide Bais). Proveniente dall’Umbria, l’ottava frazione del Giro ha fatto il suo ingresso nelle Marche dal Passo della Scheggia. Di lì il transito lungo la Flaminia per Pontericcioli, Cantiano, Cagli, Acqualagna e la suggestiva Gola del Furlo, perla naturalistica posta ben in evidenza dalle riprese tv dall’alto della corsa. Quindi gli ultimi impegnativi 50 chilometri, con un primo passaggio sul breve ma ripido strappo della salita dei Cappuccini, il transito sul traguardo di Fossombrone e poi una seconda impennata sul Monte delle Cesane, un ulteriore passaggio ai Cappuccini e, dopo lo scollinamento, poco più di 5 chilometri e mezzo di pedalata verso la vittoria. Proprio dalla salita dei Cappuccini è scattata, a 10 chilometri dalla fine, la fuga per l’arrivo in solitaria di Healy.

Domani, 14 maggio, crono Savignano sul Rubicone – Cesena di 35 chilometri.



RISULTATO DI TAPPA

1 – Ben Healy (EF Education-Easy Post) – 207 km in 4h44’24’’, alla media di 43.671 km/h

2 – Derek Gee (Israel – Premier Tech) a 1’49”

3 – Filippo Zana (Team Jayco AlUla) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Andreas Leknessund (Team DSM)

2 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 8″

3 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 38″