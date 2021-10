Giornate Fai: a Pesaro aperte la chiesa del San Bartolo, Villa Imperiale e il castello di Candelara

PESARO – Giornate FAI d’Autunno a Pesaro, ecco i luoghi. A Pesaro apre la Chiesa e Cenobio del San Bartolo. Complesso incantevole, semi nascosto dalla vegetazione dell’area naturale protetta del Parco San Bartolo. Il 2 maggio la chiesina veniva aperta per la benedizione e per baciare le reliquie del beato Pietro Gualcerano, che secondo un’antica tradizione popolare, è protettore dei bambini.

Sabato e domenica dalle ore 10,00 alle 12, 30 e dalle 15,00 alle 17,30 – ogni mezz’ora.

Per gli iscritti FAI, solo il 16 ottobre aperta anche Villa Imperiale (info orari e prenotazioni al 3291264680).

Oggi, domenica 17 ottobre, la mattina la strada Panoramica San Bartolo è chiusa al traffico.

Dalle ore 9,30 per i visitatori del cenobio sarà messa a disposizione una navetta. Appuntamento al parcheggio di via Varsavia, sotto la sede del Parco San Bartolo. Info e prenotazioni al 3291264680.



Per i più atletici, è prevista un’escursione a piedi per un gruppo di max 20 persone, con partenza dal parcheggio sotto la sede del Parco San Bartolo, in via Varsavia, alle ore 10,00 e arrivo al Cenobio in tempo per la visita delle ore 12,00. Prenotazione al 3394849563. Guida naturalistica Paolo Giacchini.

Pesaro, Borgo di Candelara



Si potrà visitare il castello seguendo un percorso che permetterà di scoprire alcuni interessanti aspetti della vita di Candelara. Il racconto sarà incentrato sulla Società Operaia di Mutuo Soccorso, costituita nel 1887. Nella Sala del Capitano sarà proiettato un cortometraggio che narra di un grave fatto avvenuto tra i suoi membri. Si parlerà della chiesa di San Francesco e, con un piacevole percorso lungo le mura, si raggiungerà Chiesa di Santa Lucia. Sabato e domenica 10 – 10,45 – 11,30 – 14,30 – 15,15 – 16,30.

Percorso della durata di circa 1,30 minuti (compresa proiezione cortometraggio, circa 25/30 minuti)