FANO – Ricordare per non ripetere gli stessi sbagli: è questo lo scopo della giornata del ricordo, una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno che commemora i massacri delle foibe, ovvero gli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante e subito dopo la seconda guerra mondiale da parte dei partigiani jugoslavi e dell’OZNA. Il nome di tali eccidi deriva dai grandi inghiottitoi carsici (chiamati in Venezia Giulia “foibe”) dove furono gettati molti dei corpi delle vittime.

A quei sanguinosi genocidi seguì l’esodo giuliano dalmata, noto anche come esodo istriano, ovvero l’emigrazione forzata della maggioranza dei cittadini di nazionalità e di lingua italiana dalla Venezia Giulia (comprendente il Friuli Orientale, l’Istria e il Quarnaro) e dalla Dalmazia, nonché di un consistente numero di cittadini italiani (o che lo erano stati fino poco prima) di nazionalità mista, slovena e croata, che si verificò a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e nel decennio successivo. Si stima che i giuliani (in particolare istriani e fiumani) e i dalmati italiani che emigrarono dalle loro terre di origine ammontino ad un numero compreso tra le 250.000 e le 350.000 persone.

Una pagina tragica di storia nazionale ed europea, che è stato possibile approfondire ed analizzare grazie al Prof. Federico Carlo Simonelli, storico e collaboratore della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” e della Società di Studi Fiumani, che è intervenuto durante il consiglio comunale speciale di Fano svoltosi il 9 febbraio ed intitolato “L’Alto Adriatico nel Novecento. Storia e memorie del confine orientale d’Italia” .

Ad introdurre l’analisi di Simonelli è stato il collega e storico fanese Marco Labbate, vice presidente dell’istituto Iscop: «Quando la storia assume particolari elementi di complessità, come può accadere nei luoghi di frontiera e com’è nelle terre dove si consumò la tragedia delle foibe, le parole possono diventare sdrucciolevoli, scivolose. L’accurato studio storico dei fatti è dunque il modo più corretto di rendere onore e giustizia a tanta sofferenza».

Nella sua analisi Simonelli ha spiegato come sia difficile inserire l’orrore delle foibe in una dimensione temporale specifica in quanto «si stende dall’Ottocento fino ai primi anni ’50 del secolo scorso, quando di fatto si concluse l’esodo dei tanti italiani, se ne stimano fra 300.000 e 350.000 costretti a lasciare la loro casa sull’altra sponda del mare Adriatico. Fu un fenomeno lungo».

Un orrore più complesso e meno decifrabile della shoah: «Mi riferiscono alcuni colleghi come a scuola spesso gli studenti manifestano apertamente meno coinvolgimento per i fatti delle foibe rispetto al giorno della memoria in quanto percepita come lontana nello spazio e nel tempo. Se riusciamo ad analizzare un avvenimento di questa portata e capire l’origine delle lacerazioni e dalla rappresentazione, allora riusciamo ad acquisire una maggiore consapevolezza di quanto stiamo ricordando».

Un addio dal lungo respiro che di fatto riguardò più fattori: «Iniziò nel 1943, quando si verificarono le prime repressioni attuate dai partigiani titini. Proseguì durante la seconda guerra mondiale, quando continuarono le foibe e quando alcune città come Zara e Fiume furono sottoposte ai pesanti attacchi degli Alleati. Non si interruppe con la fine della seconda guerra mondiale. In questo ultimo caso l’elemento decisivo è individuato nella cosiddetta opzione. Un fatto che creò un inasprimento sociale, sapendo che chi avesse scelto la nazionalità italiana sarebbe stato invitato a partire».

«Non si può parlare di genocidio – ha inoltre specificato – perché al contrario della Shoah non si ritiene ravvisabile un’epurazione scientifica su base etnica, nonostante una narrazione ricorrente dica che gli italiani furono uccisi in quanto tali. I partigiani jugoslavi – ha specificato Simonelli – tendevano invece a eliminare chiunque risultasse di ostacolo al nuovo potere». Si stima, ha aggiunto lo storico lombardo, che la repressione «provocò 60.000 vittime croate, in particolare fra coloro che furono sospettati di essere collaborazionisti ustascia».