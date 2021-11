Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in provincia di Pesaro 12 arresti e 92 denunce nel 2021

PESARO – Giovedì 25 novembre, anche Pesaro aderisce alla giornata Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Iniziative culturali e consiglio comunale monotematico. Un fenomeno presente anche in provincia come testimoniano anche gli ultimi casi di cronaca. Mai abbassare la guardia.

Il Centro Antiviolenza Parla Con Noi nel 2020 ha accolto 118 donne che hanno voluto raccontare le loro esperienze di maltrattamenti subiti. 17 di loro hanno meno di 30 anni, 19 tra i 30-39 anni, 32 tra i 40-49 anni. 66 sono separate o nubili, 38 coniugate.

I Carabinieri della provincia di Pesaro fanno sapere che continueranno senza sosta a prestare la massima attenzione a questa grave e intollerabile forma di violenza nei confronti delle donne che, purtroppo, la pandemia da COVID-19 ha ulteriormente aggravato a causa sia della forzata convivenza tra persone all’interno delle mura domestiche imposta dai lockdown e dai coprifuoco, sia del peggioramento delle condizioni economiche dei nuclei familiari e dei singoli che comporta inevitabili riflessi negativi sulla libertà e sulla vita delle persone più deboli ed esposte a rischio.

I comportamenti violenti si manifestano principalmente in condotte che integrano i reati di maltrattamenti di familiari o conviventi, lesioni personali e atti persecutori “stalking”. In particolare, nel 2021, l’attenzione dei Carabinieri verso il delicato settore è rappresentata in termini numerici dall’arresto di 12 persone e la denuncia in stato di libertà di altre 92 in relazione ad episodi di “codice rosso”.

Per un contrasto efficace al fenomeno, è importantissima l’informazione, la prevenzione e l’approccio con le vittime di violenza. A tal fine, l’Arma, già dal 2013, ha avviato e completato la costituzione di una “Rete Nazionale di Monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere” composta da militari formati e dotati di competenza certificata nel delicato settore che facilitano un intervento operativo tempestivo e aderente ai singoli casi.

Le iniziative per la giornata sono tante come già annunciato nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa.

A Pesaro sono due le mostre in programma promosse dal Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza e Sistema Museo, in collaborazione con l’Associazione Amici della Ceramica, lo Studio d’arte Tiziano Donzelli e Ceramiche Bucci.

Giovedì 25 novembre alle 11 appuntamento allo Spazio Sora di via Rossini 35, si potranno vedere le diverse e originali “Scarpette blu in ceramica” alla presenza dell’Assessore alla Gentilezza e alla Crescita Giuliana Ceccarelli e degli organizzatori. Si potranno ammirare le nuove e originali opere create dai ceramisti. Ma non solo, in mostra anche il video del concerto dell’Orchestra Olimpia di Pesaro, realizzato nella sala degli specchi del Museo Nazionale Rossini lo scorso luglio per l’anniversario della Fondazione Wanda Di Ferdinando, in collegamento con alcune giovani musiciste afghane dall’orfanotrofio di Kabul AFCECO – Afghan Child Education and Care organization. La mostra è allestita fino al 9 gennaio in orario 10-19.

La mostra sulle scarpette rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne

L’inaugurazione proseguirà con la visita a “Scarpette rosse in ceramica” mostra diffusa nelle sale, ma anche nell’ingresso e negli esterni, di Palazzo Mosca – Musei Civici che accolgono le scarpette-simbolo della violenza sulle donne, realizzate dai ceramisti pesaresi, ognuno con una sensibilità diversa: sculture, piatti, mattonelle, piastrelle realizzati utilizzando tecniche diverse come la tradizionale maiolica, l’argilla semi-refrattaria e la terraglia, decorati con smalti e ossidi. L’esposizione sarà visitabile fino all’ 8 dicembre. Ingresso alle collezioni con Biglietto unico Pesaro Musei



Sempre il 25 novembre alle 20.30, nel giardino della Biblioteca Rodari di Borgo Santa Maria(via Lancisi s.n.) l’appuntamento ‘Parole nel silenzio’, una serata di letture condivise sul tema ‘donna’ promossa da Pesaro Città che legge. I partecipanti potranno leggere o ascoltare piccoli brani, poesie, racconti o pensieri. Info 0721 387976.