Giornata delle donne, ecco le iniziative a Pesaro: un mese di eventi

PESARO – Dibattiti, eventi culturali, workshop, spettacoli teatrali, momenti conviviali. Sono le iniziative organizzate dalle associazioni pesaresi, patrocinate dal Comune di Pesaro, in occasione di “Marzo, mese internazionale della donna”. Dei momenti preziosi per focalizzarsi sulla promozione dell’uguaglianza di genere e sul riconoscimento del ruolo delle donne nella società, sostenuti dagli assessorati alle Pari Opportunità, alla Cultura e ai Servizi Educativi. Iniziative utili per sensibilizzare la comunità sulle tematiche di genere e celebrare i contributi delle donne in vari ambiti.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

6-9 marzo, Teatro Sperimentale

“Magnifica presenza”, per la Stagione di Prosa Ferzan Ozpetek propone il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici con cast femminile

7 marzo, ore 16.45 – Sala del Consiglio comunale (piazza del Popolo 1)

“Donne in Cooperazione”: con Tito Menzani dell’Università di Bologna e Laura Orlandini dell’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, gli interventi artistici di Lucia Pietrelli e Elisabetta Del Ferro. L’evento fa parte del ciclo di incontri organizzati da C.A.R.P. s.c.r.l.

8 marzo, la mattina – piazza del Popolo.

Presidio di UDI Pesaro

8 marzo, la mattina – piazza del Popolo

“Prendi e dona un fiore”, organizzato da Melissa Gaudenzi e Cristina Ciotti, con la collaborazione delle Comunità del territori

8 marzo, dalle 16.30 – Palazzo Gradari

Lungo il fil rouge delle donne Borgia. Doppio appuntamento, alle 16.30 con l’incontro “Lucrezia, tra storia e mito”. Alle 18.30 “Musica e Danza al tempo di Lucrezia”

8 marzo, la sera – Stazione Gauss

#Binario8 – percorsi non sempre binari: cena organizzata da Percorso Donna, parte del ricavato devoluto all’associazion

9 marzo, ore 17.30 – sede di Pianeta Musical School (via Perfetti 12)

“Donna e Dea, i 7 archetipi femminili”, organizzato dall’Associazione Spettacolo Arte e Cultura

14 marzo, ore 14.30 – Corso XI Settembre 201

“10 anni di formazione. Per il contrasto alla lotta di genere” organizzato da Percorso Donna, in collaborazione con il Liceo Artistico F. Mengaroni

20 marzo, ore17.30 – Sala del Consiglio comunale (piazza del Popolo 1)

“Il mio canto libero”, proiezione del video documentario e dialogo con la protagonista Alessia Di Girolamo CPO -Commissione Pari Opportunità Regione Marche

27 marzo, ore 17.30 – Sala del Consiglio comunale (piazza del Popolo 1)

“La differenza di genere nel disagio giovanile” con Giovanna Diotallevi, direttrice del Dipartimento Dipendenze patologiche AST Pesaro, Oriana Verni Neuropsichiatra infantile, e psicoterapeuta AST Pesaro. modera Andrea Mancini, coordinatore ATS1

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donne, a partire dalla sera di (venerdì 7 marzo) e nelle serate di sabato 8 marzo e domenica 9 marzo, il palazzo della Provincia di Pesaro e Urbino in via Gramsci sarà illuminato di colore viola. «La Provincia ha una storia antica nel contrasto alle discriminazioni. Andremo avanti con il lavoro sulle pari opportunità, anche grazie agli strumenti e agli organismi di cui si è dotato l’ente», ha ribadito nei giorni scorsi il presidente Giuseppe Paolini nell’incontro con il personale nella sala Adele Bei, affiancato dalla consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Anna Maria Mattioli e dalla consigliera di parità provinciale Romina Pierantoni. L’illuminazione della facciata delle sede di via Gramsci con il colore che simboleggia la lotta per i diritti femminili «è un segnale di sensibilizzazione sui temi al centro della ricorrenza internazionale».